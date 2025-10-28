"Красива пара": Ксенія Мішина показала своє перше кохання

Ксенія Мішина поділилась, як виглядав її перший хлопець.

Ксенія Мішина показалась з першим коханням / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ксенія Мішина

Ксенія Мішина навідала родину в Ізраїлі

Як виглядав перший хлопець Ксенії Мішиної

Відома українська акторка Ксенія Мішина зворушила шанувальників архівними світлинами з коханням юності. Зірка "Кріпосної" відвідала родину в Ізраїлі та поділилася теплими спогадами з минулого в Instagram.

Під час візиту бабуся акторки показала їй старі фотоальбоми, серед яких Ксенія знайшла кадри зі своїм першим коханням. Знімки були зроблені восени 2007 року під час конкурсу краси серед студенток в Сімферополі.

Ксенія Мішина з хлопцем Олександром / фото: instagram.com, Ксенія Мішина

На архівному фото юна Мішина позує у білій сукні, схожій на весільну, поруч зі щасливим хлопцем на ім'я Олександр. Тоді акторці було лише 18 років, і саме з ним вона переживала свої перші щирі почуття.

Побачивши світлини через стільки років, Ксенія не приховувала емоцій і поділилася ними у сторіз.

"Моє перше велике кохання — Саша. Бачте, яка красива пара...", — прокоментувала фото акторка.

Ксенія Мішина - акторка / фото: instagram.com, Ксенія Мішина

Ксенія Мішина — особисте життя

Перші офіційні стосунки Ксенії Мішиної з батьком її сина Платона, ім'я якого невідоме, були аб'юзивними. Чоловік покинув її, коли вона була вагітна, і зник із життя сина. Другий гучний роман акторки стався з Олександром Еллертом, переможцем шоу "Холостячка", але пара згодом розійшлася. Зараз Мішина свідомо не афішує свої стосунки, наголошуючи на власній свободі та праві визначати своє щастя поза стереотипами про обов'язкове партнерство.

Ксенія Мішина / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що українська відома актриса Ксенія Мішина поділилася, як вона спілкується зі своїм сином Платоном, якому вже 13 років. Мішина зазначила, що після повернення хлопчика з літнього табору, його дорослішання проявилося ще сильніше.

Також українська відома акторка Ксенія Мішина вирішила відповісти на чутки про те, що вона виїхала з України жити за кордон разом із сином. Знаменитість поспілкувалася з шанувальниками і зазначила, що вирішила подорожувати, але це її особиста справа.

Про персону: Ксенія Мішина Ксенія Мішина - українська акторка і телеведуча. Найвідоміші роботи: Камілла в серіалі "Спокуса" та Лідія Шефер у "Кріпосній". Була головною героїнею першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" (2020). Переможниця проєкту "Танці з зірками-6".

