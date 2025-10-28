Рус
ЗСУ знайшли слабкі місця РФ на фронті та досягли несподіваних успіхів - Forbes

Олексій Тесля
28 жовтня 2025, 18:29
Російським окупаційним військам стає дедалі складніше утримувати раніше захоплені території.
ЗСУ протистоять окупантам РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Головне:

  • Успіх ЗСУ демонструє вразливість російської наступальної тактики
  • РФ просувається вперед, проте не здатна закріпитися на нових позиціях

Українські сили оборони нещодавно звільнили село Кучерів Яр на Покровському напрямку в Донецькій області.

Під час операції українські військові взяли в полон близько 50 російських солдатів, а над селом знову піднято український прапор, пише Forbes.

Чому важливий успіх ЗСУ на сході

Ця перемога має стратегічне значення для контролю над районом навколо Добропілля і демонструє вразливість російської наступальної тактики. Російським військам стає дедалі складніше утримувати раніше захоплені території.

Видання зазначає, що лінія фронту України розтягнулася приблизно на тисячу кілометрів. Через обмежені людські та матеріальні ресурси Силам оборони доводиться зосереджуватися на захисті окремих напрямків. Унаслідок регулярних атак росіянам іноді вдається частково просуватися на окремих ділянках, проте значних успіхів за останній рік вони не досягли.

Як працюють українські дрони

Одним із чинників, що вплинули на ситуацію, стало збільшення виробництва в Україні FPV-дронів і оптоволоконних безпілотників з удосконаленими технологіями.

У статті йдеться, що українські безпілотники формують так звані "зони знищення" перед лініями оборони. При появі противника дрони або атакують його безпосередньо, або передають координати артилерії. Такі зони ефективно зупиняють бронетехніку і великі формування ворога.

ЗСУ знайшли слабкі місця РФ на фронті та досягли несподіваних успіхів - Forbes
Ця тактика особливо результативна проти механізованих штурмів, проте менш ефективна проти невеликих мобільних груп, які діють на мотоциклах або квадроциклах. Їх складніше помітити і вразити, тому для нейтралізації таких цілей потрібно більше дронів.

Чому стратегія Росії не діє

Forbes підкреслює, що Росія продовжує покладатися на тактику вимотування українських військ, жертвуючи безліччю солдатів заради прориву оборони. Однак в останні місяці цей підхід виявився малоефективним.

Навіть якщо росіянам вдається просунутися вперед, вони не здатні закріпитися на нових позиціях, оскільки українські дрони продовжують завдавати ударів по тилах і лініях постачання.

Загроза втрати Покровська: думка експерта

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що в найближчій перспективі Україна ризикує втратити не тільки Покровськ. За його словами, з можливою втратою цього міста вже фактично змирилися. Експерт зазначив, що за планами російських військ Покровськ мав бути захоплений ще торік, проте місто продовжує триматися, незважаючи на всі обставини.

Ситуація на фронті - новини за темою

Раніше Володимир Зеленський заявив, що зараз у Покровську тривають бої, і місто є головною метою для ворога. За його словами, у місті перебуває близько 200 окупантів, які розосереджені по різних місцях.

Як писав Главред, Сили оборони України на Покровському напрямку змогли звільнити 180 квадратних кілометрів території і зачистити 200 кв. км від ворожих військ.

Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначив, що ситуацію поблизу селища Ямпіль у Донецькій області вдалося стабілізувати.

Про джерело: Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Покровськ війна Росії та України
