РФ може вдарити по "слабкому місцю" Київської ГЕС, "буде біда" - прогноз

Олексій Тесля
28 жовтня 2025, 16:37
135
Росія цілком може спробувати зруйнувати дамбу у Вишгороді, не виключає Олег Жданов.
Київська ГЕС
РФ може вдарити по Київській ГЕС / Колаж: Главред, Фото: Facebook./Ukrhydroenergo, скріншот

Важливе із заяв Жданова:

  • Росія цілком може спробувати зруйнувати дамбу у Вишгороді
  • РФ може завдати удару по слабкому місцю Київської дамби

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов прокоментував питання щодо загрози нанесення країною-агресором РФ удару по дамбі або шлюзу в районі Вишгорода Київської області.

"Так, Росія цілком може спробувати зруйнувати дамбу у Вишгороді. Особливо з урахуванням того, як знижується ефективність нашого ППО, ця ймовірність досить висока. Тому велике питання - чи зможемо ми відбитися під час атаки на дамбу Київського водосховища", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт нагадав про те, що раніше РФ уже била по ГЕС у Вишгороді, однак тоді метою ворога був переважно машинний зал, а по шлюзу ударів не завдавали.

"Тому, на жаль, така загроза є. Усе залежатиме від того, чим росіяни битимуть. Якщо балістикою, то може статися біда", - попередив він.

РФ може вдарити по 'слабкому місцю' Київської ГЕС, 'буде біда' - прогноз
/ Главред

За словами співрозмовника, зараз росіяни побачили, як саме українська армія пошкодила дамбу і шлюз у Бєлгородській області.

"Вони можуть це повторити і теж завдати удару по слабкому місцю Київської дамби. Точно так само ми свого часу почали застосовувати легкомоторну авіацію для боротьби з "шахедами" - і Росія вже купує цілі ескадрильї Як-52 і встановлює кулемети, щоб боротися з нашими дронами. Тому цілком можливий удар у відповідь по дамбі Київського водосховища", - додав Жданов.

Прорив дамби на Білгородщині: думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що ситуація починає змінюватися не на користь російських окупаційних військ. Причиною цього стало пошкодження греблі Білгородського водосховища. Рівень води також підвищився в річці Сіверський Донець, що призвело до підтоплення тимчасово окупованих населених пунктів Огурцове і Гатище в Харківській області. Ці території використовувалися 82-м мотострілецьким полком і 138-ю окремою мотострілецькою бригадою для розміщення і накопичення особового складу і техніки.

Раніше повідомлялося про те, що прорив дамби в Бєлгородській області Росії спричинив підвищення рівня води в Сіверському Дінці на території сусідньої Харківської області. Підтоплення населених пунктів у Харківській області поки що не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що після пошкодження дамби Білгородського водосховища в Росії вода вийшла на заплаву Сіверського Дінця. Частина російських підрозділів біля Вовчанська Харківської області опинилася під загрозою підтоплення, що ускладнило їхню логістику і змусило змінити плани наступу в регіоні.

Як повідомляв раніше Главред, командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий як "Мадяр", підтвердив, що українські війська завдали удару по дамбі Білгородського водосховища. Наразі очевидно, що гребля більше не утримує воду.

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олег Жданов Київська ГЕС
Чому 29 жовтня не можна з сумом дивитися в дзеркало: яке церковне свято

