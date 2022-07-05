"Це був шок": з'ясувалося, коли саме Путін вирішив підкорити та знищити Україну

Путін завжди мріяв підкорити Україну-експерт / Фото УНІАН

Лідер країни-агресора Володимир Путін вирішив стерти Україну та її народ з лиця землі вже після початку Революції гідності, адже саме завдяки Євромайдану нашій країні вдалося позбутися впливу РФ.

Російський диктатор завжди вважав Україну країною виключно своїх власних інтересів, він десятиліттями готувався до того, аби розширити РФ, розповів австрійський військовий експерт тому Купер в ефірі на YouТube.

"... У нього завжди була ідея підкорити Україну. І для нього це був як удар в обличчя, коли в 2014-му Україна піднялася завдяки Майдану і позбулася впливу Росії. Для нього це був шок - як так-українці відвернулися від мене? Ми повинні вбити і знищити їх, стерти Україну з лиця землі!"- заявив співрозмовник.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

Раніше лікар-психіатр Антон Михайлов заявив, що резидент країни-агресора Володимир Путін демонструє явні ознаки параноїдальної поведінки.

Ознаками проблем Путіна з психікою є величезної довжини стіл для переговорів з іноземними лідерами або нібито зустріч господаря Кремля з жінками-пілотами і стюардесами, відео з якої було змонтовано.

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