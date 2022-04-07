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Війна в Україні може бути довгою та болісною, в НАТО - розкол через ставлення до РФ - NYT

7 квітня 2022, 09:24

Франція, Німеччина, Туреччина виступають за контакти з Путіним попри звинувачення у військових злочинах. Польща і країни Балтії хочуть повного розриву відносин.

Маріуполь, війна
Кадр зі зруйнованого росіянами Маріуполя / Фото Reuters

Війна в Україні, яку розв'язала Росія, може бути довгою та болісною. На тлі таких припущень країни НАТО розділилися в думках щодо того, як найкраще чинити з країною-агресором. Зокрема, деякі держави налаштовані підтримувати контакти з лідером Кремля

Як пише The New York Times з посиланням на високопоставлених західних чиновників, країни Центральної Європи, наприклад, Польща і країни Балтії, хочуть повного розриву відносин з Москвою і роблять спроби "поставити Росію на коліна". Вони стурбовані тим, що все, що країна-агресор може "представити як перемогу", завдасть серйозної шкоди європейській безпеці.

Тим часом інші держави вважають, що Кремль "нелегко підпорядкувати". На їхню думку, результат війни, найімовірніше, буде "неприємним" – припинення вогню стане більш виснажливим, ніж гучна перемога.

Так, Франція, Німеччина і Туреччина хочуть підтримувати контакти з господарем Кремля Володимиром Путіним попри звинувачення у військових злочинах, які здійснює його армія в окупованих містах України.

читайте також"Варвар і військовий злочинець": Байден жорстко припечатав Путіна через бійню в БучіТим часом міністри закордонних справ країн НАТО згодні в одному: війна Росії проти України далека від завершення. Путінські війська "повільно й жорстоко просуваються на схід".

"Москва не відмовляється від своїх амбіцій в Україні. Зараз ми бачимо значний відхід військ від Києва для перегрупування, переозброєння й поповнення запасів. І вони переключають свою увагу на схід", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, в найближчі тижні очікується наступ РФ на сході та півдні України. Путінська армія намагається захопити весь Донбас і створити сухопутний міст до тимчасово окупованого Криму.

"Це вирішальний етап війни", - заявив Столтенберг.

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Як повідомляв Главред, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зробив прогноз про тривалість нової фази війни РФ проти України. Він припустив, що Росія продовжить наносити повітряні та ракетні удари по всій території України. Під її прицілом будуть густонаселені райони - Одеса, Харків і Львів.

"Зрештою, мета Росії - максимально послабити Україну", - сказав радник Байдена, додавши, що наступна фаза конфлікту може затягнутися на "тижні або місяці".

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив 5 квітня, що Росія знову може почати війну з Україною, навіть якщо буде підписано мирну угоду.

У свою чергу, радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що активна фаза війни Росії проти України повинна закінчитися до середини квітня. За його словами, якщо до цього терміну не буде мирної угоди, почнеться партизанська війна.

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