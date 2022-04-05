УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У середині квітня Україну чекає різкий поворот подій війни з Росією: Арестович дав прогноз

5 квітня 2022, 19:39

За словами Арестовича, може початися партизанська війна.

Арестович
Олексій Арестович / Офіс президента

Активна фаза війни Росії проти України повинна закінчитися до середини квітня.

За словами радника глави Jфісу президента Олексія Арестовича, якщо до цього терміну не буде мирної угоди, почнеться партизанська війна.

"Активна фаза повинна закінчитися до середини квітня, а потім почнеться партизанка. Ми вб'ємо всіх до кінця, якщо вони не підуть на мирну угоду. Та й наших багато загине. Тому у нас два варіанти: добиваємо їх повністю або мирну угоду. Подивимося, що буде і як", - зазначив він.

Напередодні Олексій Арестович заявив, що до кінця квітня або початку травня російські загарбники просто видихнуться і не зможуть продовжувати наступ в Україні.

Арестович зазначив, що у ворога не вистачить сил, і тоді українцям буде легше їх "дотиснути" і перемогти.

читайте такожАрестович розповів, хто з окупантів скоював злочини в Бучі

Раніше повідомлялося, що окупанти РФ перекидають війська і резерви з Київської області в напрямку Донбасу, а також готуються до захоплення міста Харків.

Президент Володимир Зеленський заявити, що Україна розуміє, що варто бути готовими до ще більш жорстокої активності окупантів на східному та південному напрямках.

Читайте також:

viber
війна в Україні Олексій Арестович війна Росії та України
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 4 квітня 2022: Овнам – суперники, Близнюкам – гроші, Терезам - підказки доліГороскоп на сьогодні, 4 квітня 2022: Овнам – суперники, Близнюкам – гроші, Терезам - підказки долі Коли в Україні чекати справжньої спеки, синоптики назвали датуКоли в Україні чекати справжньої спеки, синоптики назвали дату З'явилися фото окупантів-бурятів, які ґвалтували, катували та розстрілювали людей у БучіЗ'явилися фото окупантів-бурятів, які ґвалтували, катували та розстрілювали людей у Бучі Гороскоп на завтра, 6 квітня 2022: Левам – виграш, Терезам – сварки, Водоліям - неприємностіГороскоп на завтра, 6 квітня 2022: Левам – виграш, Терезам – сварки, Водоліям - неприємності Обстріл пологового будинку в Маріуполі: постраждала Маріанна Вишемирська розповіла, що сталося насправдіОбстріл пологового будинку в Маріуполі: постраждала Маріанна Вишемирська розповіла, що сталося насправді

Останні новини

19:59

Недобиті орки втекли з поля бою: ДШВ знищили танки окупантів РФ

19:39

У середині квітня Україну чекає різкий поворот подій війни з Росією: Арестович дав прогнозВідео

19:37

Зрівняти з землею Дніпро і повернутися для штурму Києва: який подальший план РосіїПогляд

19:36

"Тимурчик, ти де знаходишся?": у Білорусі пілот військового вертольота РФ полетів у бік УкраїниВідео

19:27

Окупанти розстрілювали всіх: Дмитро Комаров показав шокуючі звірства росіян під КиєвомВідео

Реклама
19:20

"Вова, ї.ш б їх..ь": у мережі з'явився хіт-освідчення в коханні ЗеленськомуВідео

19:10

Не мовчить, як бабуся: онука Софії Ротару закликала світову спільноту допомогати Україні

18:56

"ЗСУ бомблять Харків": скандальну ватницю вигнали з готелю в ПольщіВідео

18:53

У Херсоні злили військам РФ відомості про активістів та учасників АТО: викрадено понад 100 осіб - мер

18:50

Неймовірно ніжні і хрусткі круасани за секретним рецептом: готувати всього 5 хвилинВідео

18:47

Логістичний хаб має працювати: на Дніпропетровщині ремонтують дороги

18:24

Арестович, привид Києва, Кім: гороскоп українських героїв за знаком зодіаку

18:17

Зеленський з жорсткою промовою виступив на Радбезі ООН і в гніві розповів про злочини РосіїВідео

18:00

Євросоюз введе ембарго на російське вугілля і закриє європейські порти і дороги

18:00

Спроба захоплення Донбасу і коридор до Криму: в НАТО розкрили плани окупантів РФ

17:59

Вбивці танків РФ: США озброять Україну новітніми дронами-камікадзеВідео

17:27

"Треба бути повним ідіотом": Арестович оцінив ризик нападу РФ на вже звільнені територіїВідео

17:27

У Росії влада затріщала по швах: як війна в Україні запустила руйнування режиму ПутінаПогляд

17:20

"Міцно оприходували": під Дніпром жорстко пов'язали банду, яка била тероборонуВідео

17:19

Прикмети на Благовіщення 2022: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
17:02

"Хочуть звинуватити ЗСУ в злочинах": Росія готує масштабну провокацію в МаріуполіВідео

16:57

Зґвалтування, тортури і вбивства: омбудсмен розповіла про звірства путінської армії на Харківщині

16:46

Благовіщення 2022 - дата, традиції і заборони свята

16:40

У Росії почали торгувати награбованим орками-мародерами в УкраїніВідео

16:07

Руїни замість будинків і спалені авто: ЗСУ показали відео Бородянки і Макарова після окупації РФВідео

16:02

Поставили на коліна і вистрілили в голову: мешканка Бучі розповіла, як окупанти вбили її чоловікаВідео

15:57

Як зробити антисептик в домашніх або польових умовах: рани і поверхніВідео

15:51

Бійці ЗСУ ударом ПТРК Стугна знищили новітній ударний вертоліт окупантів Ка-52 АлігаторВідео

15:42

Як пересадити орхідею, якщо немає спеціального субстрату: готуємо ґрунт своїми руками

15:35

Благовіщення 2022: всі забобони дня - від грошових до прикмет для зачаття

15:20

Прикмети на 6 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:16

"Сім'я надихає 10 хвилин на день": Зеленський розповів, де черпає сили під час війни

15:15

В України у війні проти Росії є суттєва перевагаПогляд

15:00

"Хлопцю відірвало ноги, його везли на тачці, щоб врятувати": як пережило місяць окупації село під Білоруссю

14:49

Надю Дорофєєву з новим коханим застукали в Барселоні: до кого пішла співачкаВідео

14:43

Жахи війни в Україні: мати написала послання на спині 3-річної дочки, фото сколихнуло весь світ

14:01

"Кум сказав, що потрібно хвіст вкрасти на дитячий майданчик": українці розібрали залишки вертольота окупантів

13:59

"Я різатиму ваші голови": 20-річний окупант, який вбивав жителів Бучі, знову погрожує українцям

13:54

Україна збирає інформацію і шукатиме злочинців, які катували наших людей - Зеленський

13:15

Військових РФ, які влаштували геноцид у Бучі, повертають в Україну - розвідкаВідео

Реклама
13:04

"Ракети летіли від Лукашенка, і він це знає": Зеленський припустив пряму участь Білорусі у війні

13:02

Для повного розгрому Путіну залишилося зробити всі помилки Гітлера на Курській дузіПогляд

12:59

Як позбутися болю, якщо немає знеболюючого: названо способиВідео

12:54

Чим закінчиться війна в Україні і як змінить світ – чат із Георгієм Тукою

12:50

Укрпошта вийшла на позитивну динаміку після втрат першого місяця війни – Кубраков

12:40

Російські винищувачі вдарили по Україні з території Білорусі

12:18

Як помити посуд без миючого - 5 засобів, які є на кожній кухні

12:03

Росія може атакувати Україну навіть після мирного договору - ЗеленськийВідео

11:54

Немає списку країн, які 100% готові заступитися за позаблокову Україну-Зеленський

11:49

Зробили накладний живіт, щоб не вбили і не знущалися: історія родини з Київської областіВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти