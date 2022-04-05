У середині квітня Україну чекає різкий поворот подій війни з Росією: Арестович дав прогноз

Олексій Арестович / Офіс президента

Активна фаза війни Росії проти України повинна закінчитися до середини квітня.

За словами радника глави Jфісу президента Олексія Арестовича, якщо до цього терміну не буде мирної угоди, почнеться партизанська війна.

"Активна фаза повинна закінчитися до середини квітня, а потім почнеться партизанка. Ми вб'ємо всіх до кінця, якщо вони не підуть на мирну угоду. Та й наших багато загине. Тому у нас два варіанти: добиваємо їх повністю або мирну угоду. Подивимося, що буде і як", - зазначив він.

Напередодні Олексій Арестович заявив, що до кінця квітня або початку травня російські загарбники просто видихнуться і не зможуть продовжувати наступ в Україні.

Арестович зазначив, що у ворога не вистачить сил, і тоді українцям буде легше їх "дотиснути" і перемогти.

читайте такожАрестович розповів, хто з окупантів скоював злочини в Бучі

Раніше повідомлялося, що окупанти РФ перекидають війська і резерви з Київської області в напрямку Донбасу, а також готуються до захоплення міста Харків.

Президент Володимир Зеленський заявити, що Україна розуміє, що варто бути готовими до ще більш жорстокої активності окупантів на східному та південному напрямках.

Читайте також: