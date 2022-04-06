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Війна в Україні розгориться з новою силою: глава зовнішньої розвідки Естонії назвав терміни

6 квітня 2022, 14:04

Навіть якщо до 9 травня Путін "продасть" росіянам хоч якусь перемогу, війна в Україні не закінчиться, вважає Мікк Марран.

війна в Україні
Війна в Україні триватиме ще довго / Фото Reuters

Війна в Україні може увійти в нову інтенсивнішу фазу вже в другій половині квітня. Адже господареві Кремля Путіну потрібна хоч якась перемога, яку можна буде "продати" росіянам до 9 травня.

Таку думку озвучив генеральний директор естонського департаменту зовнішньої розвідки Мікк Марран, пише Delfi.

За його словами, попри зниження інтенсивності боїв, говорити про згортання військових дій РФ в Україні рано. Окупанти накопичують сили і будуть готові відновити напад.

Марран нагадав, що 9 травня - найважливіше свято для путінського режиму. Кремлю потрібна хоч якась перемога "над нацизмом". Цілком можливо, що в якості такої Москва спробує "продати" росіянам взяття під контроль територій Донецької та Луганської областей, окупацію Маріуполя та створення наземного коридору в окупований Крим.

При цьому навіть якщо Кремль доб'ється якоїсь перемоги до 9 травня, це не означатиме кінець війни.

"Закінчення конфлікту 9-го травня точно не буде. Війна триватиме ще довго", - вважає Марран.

Генеральний директор естонського департаменту зовнішньої розвідки також прокоментував переговори України та Росії. Москва виставляє Києву неприйнятні вимоги (визнання Криму частиною Росії, визнання незалежності. "ЛНР" і "ДНР", демілітаризація України).

"І оскільки український народ воює дуже сміливо, то не можна з боку України очікувати великих поступок", – вважає Марран.

Коли закінчиться війна в Україні

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що активна фаза війни Росії проти України повинна закінчитися до середини квітня. За його словами, якщо до цього терміну не буде мирної угоди, почнеться партизанська війна.

Раніше журналіст Спенсер Бокат-Лінделл у статті для видання The New York Times описав чотири найреалістичніші варіанти розвитку війни в Україні та її закінчення. Подробиці читайте тут.

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