Макрон у Пекіні запропонував рішення щодо війни в Україні - що відповів Сі Цзіньпін

Президент Франції Макрон та лідер КНР провели переговори в Пекіні, серед тем обговорень була і війна Росії проти України та шляхи її завершення.

Макрон запропонував мораторій на удари по українській енергетиці

Президент Франції закликав Пекін вплинути на Москву для завершення війни

Глава КНР висловив сподівання на досягнення справедливого миру

Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні запропонував запровадити мораторій на удари Росії по енергетичній інфраструктурі України в зимовий період. Про це він заявив на пресконференції після переговорів, передає Укрінформ.

"Ми повинні об’єднати зусилля, щоб у найкоротші терміни досягти як мінімум припинення вогню у форматі мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі України упродовж зими", - сказав Макрон. відео дня

Він висловив сподівання, що Китай підтримає цю ініціативу й долучиться до співпраці з європейськими країнами заради стабільності та захисту міжнародного права.

Макрон підкреслив, що російська агресія проти України створює серйозні ризики для безпеки Європи, і закликав Пекін використати свій вплив на Москву для сприяння встановленню справедливого й тривалого миру, заснованого на принципах Статуту ООН.

Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що Пекін підтримує будь-які кроки, спрямовані на встановлення миру в Україні, і сподівається на досягнення справедливої та стійкої домовленості шляхом переговорів.

"Що стосується "української кризи" (так у КНР офіційно називають війну – ред.), Китай підтримує будь-які зусилля, спрямовані на досягнення миру, і сподівається, що всі сторони конфлікту через діалог і переговори досягнуть справедливої, довготривалої, обов’язкової до виконання та прийнятної для всіх сторін мирної угоди", - вказав він.

Він підкреслив, що Китай і надалі виконуватиме конструктивну роль у політичному врегулюванні та рішуче заперечуватиме будь-які спроби перекладати на нього відповідальність чи дискредитувати країну — очевидно, маючи на увазі закиди щодо масштабної економічної допомоги Росії, яка дозволяє їй продовжувати війну.

Чи реально залучити Китай до процесу припинення війни - думка експерта

Як писав Главред, у найближчій перспективі Еммануелю Макрону, ймовірно, не вдасться залучити Китай до активної участі у врегулюванні війни в Україні чи переконати Москву змінити свою позицію. Водночас у середньостроковому вимірі Європа має більше шансів знайти спільну мову з Пекіном, ніж Сполучені Штати, адже Китай розглядає Америку як стратегічного суперника — особливо у контексті політики Дональда Трампа. Про це в інтерв’ю Главреду зазначив експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

Він пояснив, що ставлення Китаю до Європи істотно відрізняється. За його словами, Пекін бачить у європейських країнах насамперед економічного партнера та важливий преміальний ринок, де китайська продукція може продаватися з високою маржею. Саме цим частково пояснюється підтримка Росії з боку Китаю у війні проти України.

Експерт також нагадав, що Ван Ї понад два місяці тому прямо заявляв, що Китай не може допустити поразки Росії, оскільки ця війна відтягує американські ресурси на Європу і не дає США повністю зосередитися на захисті Тайваню та своїх союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Але це – лише половина рівняння. Друга ж полягає у тому, що війна Росії проти України, яку Китай підтримує, потенційно економічно послаблює Європу. Адже, по-перше, вона позбавила ЄС дешеві російські енергоносіїв, які Москва використовувала як гібридну зброю. По-друге, вона змусила переорієнтовувати європейські економіки на військові рейки, що відбирає ресурс у цивільних секторів. Це означає потенційний дефіцит окремих товарів широкого вжитку або підвищення цін", - зазначив Жовтенко.

Політика Китаю щодо війни Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Франції Еммануель Макрон цього тижня вирушає до Китаю з робочим візитом, головною метою якого є спроба переконати китайське керівництво вплинути на Кремль для припинення бойових дій в Україні. Про це повідомляє La Tribune.

Попри часткове пом’якшення митних тарифів, торговельне протистояння між США та Китаєм продовжується. За словами політичного й економічного експерта Тараса Загороднього, Пекін не жертвуватиме своїми відносинами зі США та доступом до американського ринку заради поступок у бік Росії.

Водночас існує лише одна людина у світі, здатна реально змусити Володимира Путіна зупинити війну проти України, і це зовсім не президент США Дональд Трамп. Як зазначив військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак, завершити війну може лідер Китаю Сі Цзіньпін — достатньо одного його дзвінка російському керівнику.

