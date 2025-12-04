Макрон у Пекіні запропонував рішення щодо війни в Україні - що відповів Сі Цзіньпін

Про що йдеться у матеріалі:
- Макрон запропонував мораторій на удари по українській енергетиці
- Президент Франції закликав Пекін вплинути на Москву для завершення війни
- Глава КНР висловив сподівання на досягнення справедливого миру
Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні запропонував запровадити мораторій на удари Росії по енергетичній інфраструктурі України в зимовий період. Про це він заявив на пресконференції після переговорів, передає Укрінформ.
"Ми повинні об'єднати зусилля, щоб у найкоротші терміни досягти як мінімум припинення вогню у форматі мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі України упродовж зими", - сказав Макрон.
Він висловив сподівання, що Китай підтримає цю ініціативу й долучиться до співпраці з європейськими країнами заради стабільності та захисту міжнародного права.
Макрон підкреслив, що російська агресія проти України створює серйозні ризики для безпеки Європи, і закликав Пекін використати свій вплив на Москву для сприяння встановленню справедливого й тривалого миру, заснованого на принципах Статуту ООН.
Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що Пекін підтримує будь-які кроки, спрямовані на встановлення миру в Україні, і сподівається на досягнення справедливої та стійкої домовленості шляхом переговорів.
"Що стосується "української кризи" (так у КНР офіційно називають війну – ред.), Китай підтримує будь-які зусилля, спрямовані на досягнення миру, і сподівається, що всі сторони конфлікту через діалог і переговори досягнуть справедливої, довготривалої, обов’язкової до виконання та прийнятної для всіх сторін мирної угоди", - вказав він.
Він підкреслив, що Китай і надалі виконуватиме конструктивну роль у політичному врегулюванні та рішуче заперечуватиме будь-які спроби перекладати на нього відповідальність чи дискредитувати країну — очевидно, маючи на увазі закиди щодо масштабної економічної допомоги Росії, яка дозволяє їй продовжувати війну.
Чи реально залучити Китай до процесу припинення війни - думка експерта
Як писав Главред, у найближчій перспективі Еммануелю Макрону, ймовірно, не вдасться залучити Китай до активної участі у врегулюванні війни в Україні чи переконати Москву змінити свою позицію. Водночас у середньостроковому вимірі Європа має більше шансів знайти спільну мову з Пекіном, ніж Сполучені Штати, адже Китай розглядає Америку як стратегічного суперника — особливо у контексті політики Дональда Трампа. Про це в інтерв’ю Главреду зазначив експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.
Він пояснив, що ставлення Китаю до Європи істотно відрізняється. За його словами, Пекін бачить у європейських країнах насамперед економічного партнера та важливий преміальний ринок, де китайська продукція може продаватися з високою маржею. Саме цим частково пояснюється підтримка Росії з боку Китаю у війні проти України.
Експерт також нагадав, що Ван Ї понад два місяці тому прямо заявляв, що Китай не може допустити поразки Росії, оскільки ця війна відтягує американські ресурси на Європу і не дає США повністю зосередитися на захисті Тайваню та своїх союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.
"Але це – лише половина рівняння. Друга ж полягає у тому, що війна Росії проти України, яку Китай підтримує, потенційно економічно послаблює Європу. Адже, по-перше, вона позбавила ЄС дешеві російські енергоносіїв, які Москва використовувала як гібридну зброю. По-друге, вона змусила переорієнтовувати європейські економіки на військові рейки, що відбирає ресурс у цивільних секторів. Це означає потенційний дефіцит окремих товарів широкого вжитку або підвищення цін", - зазначив Жовтенко.
Політика Китаю щодо війни Росії проти України - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Франції Еммануель Макрон цього тижня вирушає до Китаю з робочим візитом, головною метою якого є спроба переконати китайське керівництво вплинути на Кремль для припинення бойових дій в Україні. Про це повідомляє La Tribune.
Попри часткове пом’якшення митних тарифів, торговельне протистояння між США та Китаєм продовжується. За словами політичного й економічного експерта Тараса Загороднього, Пекін не жертвуватиме своїми відносинами зі США та доступом до американського ринку заради поступок у бік Росії.
Водночас існує лише одна людина у світі, здатна реально змусити Володимира Путіна зупинити війну проти України, і це зовсім не президент США Дональд Трамп. Як зазначив військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак, завершити війну може лідер Китаю Сі Цзіньпін — достатньо одного його дзвінка російському керівнику.
Про персону: Тарас Жовтенко
Тарас Жовтенко - український політолог і безпековий аналітик, спеціаліст з міжнародної безпеки, воєнної політики, гібридних загроз і стратегій. Обіймає посаду в.о. виконавчого директора Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.
До приєднання до "Демініціатив" у 2023-му, був доцентом і запрошеним лектором у кількох українських університетах — зокрема у Національному університеті "Острозька академія" і Українському католицькому університеті.
Має досвід стажування у штаб-квартирі НАТО та штабі Об’єднаних Збройних Сил НАТО у Європі.
Коментує питання допомоги Україні, міжнародної підтримки, ризиків, пов’язаних із геополітичним тиском, а також довгострокових сценаріїв розвитку безпеки в умовах повномасштабної війни в Україні.
