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Росія програла перший етап війни в Україні: військовий розкрив подальші плани Кремля

7 квітня 2022, 01:43

РФ не може воювати на декількох напрямках одночасно, тому тепер намагається завдати хоч якогось удару, щоби зберегти обличчя Путіну.

Юрій Касьянов
Юрій Касьянов розповів про подальші плани Кремля в Україні / Фото УНІАН

Росія програла перший етап війни. Окупанти перегрупуються і відходять до Білорусі, а звідти їх перекидають на східний і південний напрямки, на Донбас і Маріуполь. На київському напрямку повторного наступу не буде, поки Росія не вирішить свої завдання на Донбасі.

Таку думку під час чату на Главреді озвучив волонтер, блогер, військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов.

"Росія зрозуміла: їй не проковтнути всю Україну (...) Росія отримала по зубах і програла перший етап війни. Тепер Москва хоче відтяпати хоча б південь і схід України", - сказав Касьянов.

На його думку, Росія - слабка країна. Адже сила вимірюється не кількістю танків, літаків і ядерних боєголовок. Вона вимірюється силою духу.

"Українці воюють за свою країну, своїх близьких, свій народ і своє життя. Росіяни - за те, щоби мародерствувати, а не за ефемерну імперську ідею (за цю ідею воювати можна, але вмирати страшно)", - зазначив військовий.

Касьянов додав, що Росія не може воювати на декількох напрямках одночасно, "тому тепер вона намагається завдати хоч якогось удару, щоби зберегти обличчя Путіну і Кремлю, досягти хоча б мінімальних цілей і нав'язувати Україні переговори з позиції сили".

читайте також"Треба бути повним ідіотом": Арестович оцінив ризик нападу РФ на вже звільнені територіїПри цьому, на його думку, жодних переговорів з РФ не варто вести, адже "домовитися зараз з Росією про припинення війни – це отримати завтра ще страшнішу війну".

Військовий впевнений, що українські захисники повинні звільнити територію всієї країни, включаючи Крим.

"Ми повинні так покарати Росію, щоб у неї не було фізичної можливості становити загрозу для всього світу", - сказав Касьянов.

Як повідомляв Главред, генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач збройними силами США в Європі Бен Ходжес прокоментував відведення російських військ на київському та чернігівському напрямках. За його словами, насправді Путін не відводить війська, а передислокує їх для наступної "фази" на Донбасі.

Телеканал CNN повідомляв з посиланням на офіційних осіб США, знайомих з останніми оцінками американської розвідки, що до початку травня окупанти РФ поставили собі за мету захопити Донбас та інші регіони на сході України.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив 5 квітня, що Росія знову може почати війну з Україною, навіть якщо буде підписано мирну угоду.

У свою чергу, радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що активна фаза війни Росії проти України повинна закінчитися до середини квітня. За його словами, якщо до цього терміну не буде мирної угоди, почнеться партизанська війна.

Арестович також додав, що Російська Федерація вже готується до того, щоби здати Херсон. Однак така інформація не означає, що місто буде звільнено вже найближчим часом.

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