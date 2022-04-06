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Звірства в Бучі: США вдарили санкціям по дочках Путіна, сім'ї Лаврова і Медведєву

6 квітня 2022, 17:52

Під обмежувальні заходи потрапили російські топ-чиновники, а також їх сім'ї.

Санкція
/ Reuters

Сполучені Штати Америки ввели новий пакет антиросійських санкцій у зв'язку з нападом РФ на Україну.

Як йдеться в опублікованому заява Білого дому, під обмежувальні заходи потрапили російські топ-чиновники, а також їх сім'ї.

Зокрема, Білий дім ввів санкції проти дорослих дітей президента РФ Володимира Путіна, а також дружини і дочки міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Крім того, США також ввели санкції проти прем'єра РФ Михайла Мішустіна, а також колишнього президента Дмтрія Медведєва.

США також вводять санкції проти російських Ощадбанку і Альфа-Банку.

"Сьогодні Сполучені Штати разом з G7 і Європейським Союзом продовжимо вводити серйозну і негайну економічну ціну на режим Путіна за його звірства в Україні, в тому числі в Бучі", - йдеться в заяві.

При цьому, зі свого боку США оголошують про введення "руйнівних економічних заходів" для заборони нових інвестицій і фінансових санкцій проти провідних інститутів і представників російської влади та їх родичів.

Зокрема, обмежувальні заходи передбачають повні блокуючі санкції на найбільшу фінансову інституцію Росії Сбербанк і найбільший приватний банк Альфа-банк.

Також застосовуються заборона на нові інвестиції в РФ і всебічні блокуючі санкції на важливі головні російські державні підприємства.

У той же час застосовуються санкції проти російських еліт і членів їх сімей, у тому числі проти дорослих дітей президента РФ Володимира Путіна, проти дружини і дочки міністра закордонних справ Сергія Лаврова, членів Ради Безпеки Росії, в тому числі колишнього президента і прем'єр-міністра Дмитра Медведєва і прем'єр-міністра Михайла Мішустіна.

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Нагадаємо, США готують нові санкції проти Російської Федерації та Білорусі. На цей же раз обмеження торкнуться 120 компаній, сказав директор з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.

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Володимир Путін санкції США Дмитро Медведєв
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