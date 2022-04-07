РФ може почати нову криваву хвилю війни: Зеленський назвав умови

Щоби зупинити війну в Україні, потрібно зробити ще набагато більше, вважає Володимир Зеленський / Офіс президента

Україна чекає від західних партнерів надання зброї, а також посилення санкцій проти Росії. Якщо цього не станеться, це буде сигналом для РФ, що можна починати нову криваву хвилю війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні в ніч на 7 квітня.

За словами глави держави, щоби зупинити війну в Україні, потрібно зробити ще набагато більше.

"Якщо не буде дійсно болючого пакету санкцій проти Росії і якщо не буде реально необхідної нам поставки зброї, щодо якої ми зверталися багато разів, то це буде розглядатися Росією як дозвіл. Як дозвіл йти далі. Як дозвіл наступати. Як дозвіл почати нову криваву хвилю на Донбасі", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що "ще можна цього не допустити".

"Ще можна запровадити такі санкції, на яких наполягає Україна. Наполягає наш народ. Ще можна дати нам таку зброю, яка реально зупинить цю агресію. Захід може це зробити. Так само, як міг застосувати превентивні санкції ще минулого року, щоб не почалося це вторгнення. Якщо ж помилка буде зроблена знову, якщо превентивних дій не буде вдруге, то це стане історичною помилкою для всього західного світу", - вважає Зеленський.

Як повідомляв Главред, волонтер, блогер, військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов вважає, що Росія програла перший етап війни. Окупанти перегрупуються і відходять до Білорусі, а звідти їх перекидають на східний і південний напрямки, на Донбас і Маріуполь. На київському напрямку повторного кидка не буде, доки Росія не вирішить свої завдання на Донбасі.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що активна фаза війни Росії проти України повинна закінчитися до середини квітня. За його словами, якщо до цього терміну не буде мирної угоди, почнеться партизанська війна.

У Міністерстві оборони США вважають, що Україна може виграти війну проти Росії. У Пентагоні зазначили, що українці це вже довели.

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