Влупить 18-градусний мороз: синоптики сказали, якою буде зима 2025-2026 в Україні

Маріна Фурман
4 грудня 2025, 11:02
В Укргідрометцентрі здивували прогнозом на зиму.
Прогноз погоди на зиму 2025-2026 / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде зима 2025-2026 в Україні
  • У які місяці відчуватиметься справжня морозна зима

Зима 2025 - 2026 років підготувала українцям сюрпризи з можливими суттєвими похолоданнями. Однак, очікується, що середня температура зимових місяців буде вищою за норму на 1,5 - 2 °С. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Зазначається, що впродовж більшості днів холодного сезону спостерігатиметься відхилення середньої добової температури від норми.

"Не виключені періоди холодної (морозної погоди) тривалістю від 3 до 7 днів (може бути один період на 10-20 діб) з мінімальною температурою здебільшого в діапазоні від 5° до 18° морозу, у північній частині та Карпатах в окремі дні дещо нижче (найбільш ймовірно в січні та лютому)", - йдеться у повідомленні.

Синоптики не виключають, що взимку погодні умови можуть зазнавати різких змін: нетривалих, але достатньо суттєвих похолодань, випадіння опадів різної інтенсивності та тривалості. Крім цього, спостерігатимуться небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

Як писав Главред, погода в Україні у четвер, 4 грудня, матиме антициклональний характер із невеликими температурними коливаннями, але без істотних опадів.

Діденко також раніше говорила, що похолодання в Україні на 2-4 градуси передбачається в кінці тижня.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі говорили, що в Україні перші дні грудня обіцяють бути незвично теплими. Снігу та сильних морозів цього тижня чекати не варто.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Українцям рекомендують у грудні тримати двері у спальню відкритими: що сталося

Українцям рекомендують у грудні тримати двері у спальню відкритими: що сталося

Карта Deep State онлайн за 4 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Переломний момент на порозі: життя трьох знаків зодіаку вже не буде колишнім

Переломний момент на порозі: життя трьох знаків зодіаку вже не буде колишнім

Долар різко подешевшав, євро злетів: свіжий курс валют на 4 грудня

Долар різко подешевшав, євро злетів: свіжий курс валют на 4 грудня

"Мені дуже шкода": дочка Путіна зробила неочікувану заяву про війну в Україні

"Мені дуже шкода": дочка Путіна зробила неочікувану заяву про війну в Україні

