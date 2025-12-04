Влупить 18-градусний мороз: синоптики сказали, якою буде зима 2025-2026 в Україні

В Укргідрометцентрі здивували прогнозом на зиму.

https://glavred.net/synoptic/vlupit-18-gradusnyy-moroz-sinoptiki-skazali-kakoy-budet-zima-2025-2026-v-ukraine-10721135.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди на зиму 2025-2026 / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде зима 2025-2026 в Україні

У які місяці відчуватиметься справжня морозна зима

Зима 2025 - 2026 років підготувала українцям сюрпризи з можливими суттєвими похолоданнями. Однак, очікується, що середня температура зимових місяців буде вищою за норму на 1,5 - 2 °С. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Зазначається, що впродовж більшості днів холодного сезону спостерігатиметься відхилення середньої добової температури від норми.

відео дня

"Не виключені періоди холодної (морозної погоди) тривалістю від 3 до 7 днів (може бути один період на 10-20 діб) з мінімальною температурою здебільшого в діапазоні від 5° до 18° морозу, у північній частині та Карпатах в окремі дні дещо нижче (найбільш ймовірно в січні та лютому)", - йдеться у повідомленні.

Синоптики не виключають, що взимку погодні умови можуть зазнавати різких змін: нетривалих, але достатньо суттєвих похолодань, випадіння опадів різної інтенсивності та тривалості. Крім цього, спостерігатимуться небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

Погода в Україні - новини за темою

Як писав Главред, погода в Україні у четвер, 4 грудня, матиме антициклональний характер із невеликими температурними коливаннями, але без істотних опадів.

Діденко також раніше говорила, що похолодання в Україні на 2-4 градуси передбачається в кінці тижня.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі говорили, що в Україні перші дні грудня обіцяють бути незвично теплими. Снігу та сильних морозів цього тижня чекати не варто.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред