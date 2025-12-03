Долар різко подешевшав, євро злетів: свіжий курс валют на 4 грудня

Нацбанк "придавив" долар, але дозволив подорожчати євро і злотому.

https://glavred.net/economics/dollar-rezko-podeshevel-evro-vzletel-svezhiy-kurs-valyut-na-4-dekabrya-10720961.html Посилання скопійоване

Курс валют на 4 грудня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 4 грудня

На скільки подорожчало євро

Скільки коштуватиме злотий у четвер

На четвер, 4 грудня, Національний банк України знизив офіційний курс долара. Водночас євро та злотий подорожчали. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Долар США оцінюється у 42,20 грн, що на 13 копійок вище порівняно з попереднім банківським днем. Такий курс свідчить про зміцнення української валюти відносно американської.

відео дня

Водночас по відношенню до євро гривня трохи послабила свої позиції. Офіційний курс євро на 4 грудня становить 49,23 грн, що на 5 копійок менше, ніж попереднього дня.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 гривня торгувалася на рівні 42,13-42,16 грн за долар США та 49,16-49,18 грн за євро.

Курс злотого на 4 грудня

Курс польського злотого на 4 грудня зріс. НБУ встановив його на рівні 11,64 грн/злотий, що означає подорожчання майже на 3 копійки.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Який курс валюти буде у грудні - прогноз експерта

Станом на 1 листопада резерви НБУ досягли рекордних 49,5 млрд доларів завдяки залученим іноземним позикам. За оцінкою експерта Олександра Хмелевського, це дозволить утримувати стабільний курс гривні у грудні 2025 року та навіть у першій половині 2026 року.

Водночас значною проблемою є зростання дефіциту зовнішньої торгівлі, адже за 10 місяців 2025 року він сягнув 34,6 млрд доларів проти 29 млрд у 2024 році. Для покриття дефіциту НБУ збільшує обсяги валютних інтервенцій. Істотне скорочення дефіциту можливо лише за умови значної девальвації гривні, яка може відбутися в середині або наприкінці 2026 року.

Наразі про девальвацію говорити рано, тож у грудні очікується стабільна ситуація на ринку. За прогнозом Хмелевського, гривня коливатиметься в межах 42–43 грн за долар.

Курс валют в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, Національний банк України знизив офіційні курси долара та євро на 3 грудня. Європейська валюта подешевшала на 13 копійок.

Також експертка Діляра Мустафаєва прогнозує, що у 2026-2027 роках курс долара в Україні залишатиметься керованим і може зрости до 48 грн за долар. Середньорічний курс у проєкті держбюджету на 2026 рік - 45,7 грн/дол.

Крім цього, віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов прогнозує, що до кінця 2025 року валютний ринок України залишатиметься залежним від зовнішніх факторів. За його прогнозом, долар коливатиметься в межах 42-43,5 грн, а євро - 49-51,5 грн.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред