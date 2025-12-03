Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Долар різко подешевшав, євро злетів: свіжий курс валют на 4 грудня

Руслана Заклінська
3 грудня 2025, 16:55
307
Нацбанк "придавив" долар, але дозволив подорожчати євро і злотому.
Долар різко подешевшав, євро злетів: свіжий курс валют на 4 грудня
Курс валют на 4 грудня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 4 грудня
  • На скільки подорожчало євро
  • Скільки коштуватиме злотий у четвер

На четвер, 4 грудня, Національний банк України знизив офіційний курс долара. Водночас євро та злотий подорожчали. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Долар США оцінюється у 42,20 грн, що на 13 копійок вище порівняно з попереднім банківським днем. Такий курс свідчить про зміцнення української валюти відносно американської.

відео дня

Водночас по відношенню до євро гривня трохи послабила свої позиції. Офіційний курс євро на 4 грудня становить 49,23 грн, що на 5 копійок менше, ніж попереднього дня.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 гривня торгувалася на рівні 42,13-42,16 грн за долар США та 49,16-49,18 грн за євро.

Курс злотого на 4 грудня

Курс польського злотого на 4 грудня зріс. НБУ встановив його на рівні 11,64 грн/злотий, що означає подорожчання майже на 3 копійки.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Який курс валюти буде у грудні - прогноз експерта

Станом на 1 листопада резерви НБУ досягли рекордних 49,5 млрд доларів завдяки залученим іноземним позикам. За оцінкою експерта Олександра Хмелевського, це дозволить утримувати стабільний курс гривні у грудні 2025 року та навіть у першій половині 2026 року.

Водночас значною проблемою є зростання дефіциту зовнішньої торгівлі, адже за 10 місяців 2025 року він сягнув 34,6 млрд доларів проти 29 млрд у 2024 році. Для покриття дефіциту НБУ збільшує обсяги валютних інтервенцій. Істотне скорочення дефіциту можливо лише за умови значної девальвації гривні, яка може відбутися в середині або наприкінці 2026 року.

Наразі про девальвацію говорити рано, тож у грудні очікується стабільна ситуація на ринку. За прогнозом Хмелевського, гривня коливатиметься в межах 42–43 грн за долар.

Курс валют в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, Національний банк України знизив офіційні курси долара та євро на 3 грудня. Європейська валюта подешевшала на 13 копійок.

Також експертка Діляра Мустафаєва прогнозує, що у 2026-2027 роках курс долара в Україні залишатиметься керованим і може зрости до 48 грн за долар. Середньорічний курс у проєкті держбюджету на 2026 рік - 45,7 грн/дол.

Крім цього, віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов прогнозує, що до кінця 2025 року валютний ринок України залишатиметься залежним від зовнішніх факторів. За його прогнозом, долар коливатиметься в межах 42-43,5 грн, а євро - 49-51,5 грн.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

курс валют курс гривні курс долара курс євро новини України курс НБУ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Київ отримає "все необхідне": Рютте розкрив, яку зброю НАТО надішле позачергово

Київ отримає "все необхідне": Рютте розкрив, яку зброю НАТО надішле позачергово

19:00Світ
Кривий Ріг атакували балістикою: приліт по адмінбудівлі, пошкоджено багатоповерхівки

Кривий Ріг атакували балістикою: приліт по адмінбудівлі, пошкоджено багатоповерхівки

18:54Україна
До 12 годин без світла: Укренерго опублікувало графіки відключень на 4 грудня

До 12 годин без світла: Укренерго опублікувало графіки відключень на 4 грудня

18:27Україна
Реклама

Популярне

Більше
Українців закликали наклеїти харчову плівку на вікна: у чому причина

Українців закликали наклеїти харчову плівку на вікна: у чому причина

У Росії підірвали нафтопровід "Дружба": ЗМІ розкрили деталі гучної операції

У Росії підірвали нафтопровід "Дружба": ЗМІ розкрили деталі гучної операції

Карта Deep State онлайн за 3 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 4 грудня: Бикам - сварки, Зміям - занепокоєння

Китайський гороскоп на завтра 4 грудня: Бикам - сварки, Зміям - занепокоєння

Як повня у Близнюках переверне життя кожного з 4 по 20 грудня - прогноз

Як повня у Близнюках переверне життя кожного з 4 по 20 грудня - прогноз

Останні новини

19:08

Переломний момент на порозі: життя трьох знаків зодіаку вже не буде колишнім

19:04

Жива ялинка стоятиме довго та не обсиплеться: як продовжити життя новорічного дерева

19:00

Київ отримає "все необхідне": Рютте розкрив, яку зброю НАТО надішле позачергово

19:00

Привітання з Днем ЗСУ - теплі слова та листівки для наших Героїв

18:54

Кривий Ріг атакували балістикою: приліт по адмінбудівлі, пошкоджено багатоповерхівки

Трамп поспішає завершити війну, він залежний від згоди Європи та України - ЖовтенкоТрамп поспішає завершити війну, він залежний від згоди Європи та України - Жовтенко
18:39

Росію не зупинити миром: Ющенко озвучив тривожний прогноз щодо закінчення війни

18:30

Ліжко як центр інтер'єру: як підібрати модель під стиль, планування та сценарії використання кімнати новини компанії

18:27

До 12 годин без світла: Укренерго опублікувало графіки відключень на 4 грудня

18:19

В США розкрили наслідки переговорів у Москві - який наступний крок готує УкраїнаВідео

Реклама
18:19

Віктор Павлік уперше прокоментував новий шлюб ексдружини

18:16

Домашні синоптики: як коти передбачають погоду

18:15

Були під забороною "совєтів": три питомі українські слова, що повертаються у вжиток

17:58

Жодні негаразди з авто не страшні: правило "FORCES" рятує водіїв у мороз

17:41

Прийнято мовчати у Росії - який секрет приховує московський КремльВідео

17:40

В перші дні зими ціна шалено знизилась: в Україні подешевшав базовий продукт

17:29

Росіяни створили зону контролю між Вовчанськом і Куп’янськом: Трегубов розкрив деталі

17:17

Забутий, але дуже смачний: рецепт салату на Новий рік, який сподобається всім

17:04

Водійська хитрість: як за лічені хвилини очистити лобове скло від льоду

17:01

Горять резервуари: Генштаб повідомив про приголомшливі результати ударів по РФ

16:55

Долар різко подешевшав, євро злетів: свіжий курс валют на 4 грудня

Реклама
16:31

Путіну мало: експерт назвав єдину умову, за якої РФ закінчить війну

16:20

Росіяни захопили три села і просунулися біля Покровська та Гуляйполя - DeepState

16:15

Працює як чарівна паличка: чоловік сказав, як прочистити забиту раковину без хімії

15:26

"Будуть припинені повноваження": Зеленський оголосив про термінове перезавантаження

15:25

Штурмували десяток разів: військові прокоментували заяву РФ про "прорив" у Лимані

15:21

Верховна Рада проголосувала за держбюджет на 2026 рік - що зміниться для українців

15:18

"США узаконять поділ України на десятиліття": на які умови піде Україна для миру

15:09

Морози будуть не страшні: які деталі в авто потрібно перевести у зимовий режим

15:07

Треба знайти кролика на картинці за 20 секунд: швидкий тест для перевірки IQ

14:59

УЗ запустила "3000 км Україною" - на які поїзди можна взяти квитки і як оформити

14:34

Шкодить речам та машинці: експерт розкрив, скільки порошку треба для одного прання

14:11

Черепахові коти приховують одразу три секрети - про що варто знати господарямВідео

13:57

Чому варені яйця не можна кидати у холодну воду: відповідь здивує

13:53

Путін грає на інтересах Трампа: експерт розкрив, як Кремль маніпулює США

13:45

Стрибки температури та багато опадів: коли погода в Україні покаже характер

13:20

У Bild заявили про повну окупацію Покровська - в Генштабі зробили важливу заяву

12:58

Як повня у Близнюках переверне життя кожного з 4 по 20 грудня - прогнозВідео

12:58

Україна втратила цілі міста: експертка назвала жахливі демографічні підрахунки

12:50

15 січня на Київстар ТБ відбудеться премʼєра Original-серіалу "Тиха Нава" з Олександром Рудинським у головній ролі

12:47

Голлівудському акторові поставили смертельний діагноз

Реклама
12:25

У Росії підірвали нафтопровід "Дружба": ЗМІ розкрили деталі гучної операціїВідео

12:21

Вже варто запасатись: улюблений новорічний напій українців скоро подорожчає

12:12

Україна готує нову зустріч у Брюсселі з партнерами: про що говоритимуть

12:00

Апетити зростають: Селезньов - про погрози Путіна "санітарною зоною" на півночі

11:55

Бронь за новими правилами: хто отримає захист від мобілізації вже з 4 грудня

11:51

Путін не відкинув мирний план Трампа - в Кремлі розкрили деталі переговорів з США

11:39

"Усе робить по справі": Андрій Ісаєнко назвав найкращого актора в Україні

11:32

"Путін надувається як кулька": в РНБО заявили про нову реальність на фронті

11:17

Усього три інгредієнти: шикарний салат "Ніжний" стане королем вашого столуВідео

11:15

Путін "накинувся" з погрозами на Україну та Європу - яка реальна ціль Кремля

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт Міддлтон
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти