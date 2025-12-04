Рус
Ексречник Генштабу ЗСУ сказав, коли Путін припинить війну

Маріна Фурман
4 грудня 2025, 10:14
Військовий експерт впевнений, що лідер Кремля хоче повністю захопити всю територію України.
Путин, ВСУ
Що змусить Путіна згорнути війну - названо умову / Колаж: Главред, фото: kremlin, Міноборони РФ

Головне:

  • Путін доручив створити "зону безпеки" вздовж кордону
  • Наразі у РФ немає "вільних" сил для активізації боїв на Півночі
  • Лідер Кремля зупинить війну, коли відчує, що його ресурси вичерпано

Російський диктатор Володимир Путін заявив про необхідність створити "зону безпеки" вздовж українського кордону. Йдеться про спроби розширити контроль на прикордонні райони Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Однак, це не кінцева ціль Путіна в Україні. Таку думку висловив колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов в інтервʼю Главреду.

За його словами, кремлівський лідер прагне "повністю підкорити всю територію України".

"І навіть просування на Чернігівщині чи спроби зайти глибше на наш бік кордону — це лише елементи цього плану", - сказав Селезньов.

Він додав, що Путін зупинить війну тільки тоді, коли зрозуміє, що в нього фізично немає ресурсів для продовження агресії.

Водночас колишній речник Генерального штабу ЗСУ зазначив, що наразі у Путіна фактично немає "зайвих" сил, які він міг би перекинути для активізації боїв на Півночі.

"Близько 140 тисяч військових задіяні під Покровськом та Мирноградом, приблизно 120 тисяч — на півдні, у Запорізькій та Херсонській областях. Значні ресурси зосереджені в Сіверсько-Лиманському районі, під Куп’янськом також тривають активні бойові дії, є певна динаміка на Сумському напрямку та на півночі Харківської області. Отже, вільних резервів фактично немає", - запевнив Селезньов.

Коли може закінчитися війна в Україні - прогноз

Нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з нацбезпеки і оборони Федір Веніславський заявив, що війна Росії проти України може завершитись до кінця 2025 року або до березня 2026-го.

Він додав, що не змінював свою попередню позицію, озвучену ще у вересні, щодо можливого завершення війни до кінця 2025 року.

Війна в Україні - новини за темою

Як писав Главред, у Москві відбулася зустріч спецпосланця Трампа Віткоффа та Кушнера з Путіним.

Нещодавно президент США Дональд Трамп вперше прокоментував переговори своєї делегації з президентом РФ Володимиром Путіним, які відбулися у Москві. За його словами, зустріч була вдалою.

Пізніше глава Кремля Володимир Путін зробив низку нових заяв про війну в Україні. Російський диктатор, судячи з усього, не хоче відмовлятися від своїх загарбницьких планів. Він заявив, що "Росія не погодилася з якимись пунктами мирних пропозицій США щодо України, але це складна робота".

Інші новини:

Про персону: Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Селезнев Володимир Путін Владислав Селезньов Путін новини
19:00

Київ отримає "все необхідне": Рютте розкрив, яку зброю НАТО надішле позачергово

19:00

Привітання з Днем ЗСУ - теплі слова та листівки для наших Героїв

18:54

РФ атакувала Кривий Ріг: серед поранених - дитина, є значні руйнування

