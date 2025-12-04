Тарас Тополя зробив рішучу дію в розлученні з дружиною - деталі

Співак звернувся до Подільського районного суду м. Києва.

Тарас Тополя розлучається з Оленою Тополею / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя

Тарас Тополя подав заяву до суду

Хто представлятиме його інтереси

Нещодавно український співак Тарас Тополя зробив гучну заяву про розлучення зі своєю дружиною Оленою Тополею. Пара перебувала у шлюбі 12 років і виховувала трьох спільних дітей. Як стало відомо з інформації на сайті "Судова влада України", артист подав заяву до суду.

Фронтмен гурту "Антитіла" звернувся до Подільського районного суду м. Києва із заявою про розірвання шлюбу з відомою співачкою Оленою Тополею, яка вказана як відповідач у справі. Судове провадження зареєстрували 3 грудня і вже призначили склад суддів. Дата першого засідання поки що не відома. Судитися Тополя буде не один - його інтереси представлятиме Олена Лук'янець.

Тарас Тополя подав заяву до суду / скрін з сайту "Судова влада України"

Також Тарас відреагував на чутки, які поширилися після публічної заяви про розлучення. Артиста звинувачували у використанні розставання як піару для нової пісні гурту "Антитіла". Співак відповів на такі припущення спокійно.

Тарас Тополя та Олена Тополя - особисте життя / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"Я давно звик до публічності, і в неї є як певні позитивні сторони, так і негативні. Ставлюся по-філософськи. "Антитіла" роблять своє. Олені так само бажаю у творчості успіхів і робити своє. Усім людям сподобатися - це неможливо", - сказав Тополя.

Тарас Тополя - діти / фото: instagram.com, Тарас Тополя

Тарас та Олена Тополі - розлучення

Українські артисти Тарас та Олена Тополі оголосили про рішення розійтися 1 грудня 2025 року. Пара не назвала причину розлучення, але запевнила шанувальників, що вони зберігають добрі стосунки заради спільних дітей. Також у заяві зазначалося, що Тарас і Олена врегулювали майнові та фінансові питання ще до публічного оголошення.

Олена Тополя / інфографіка: Главред

Олена Тополя / інфографіка: Главред

Про персону: Тарас Тополя Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту Антитіла, з яким випустив 7 альбомів, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року записався в ТРО, служив у ЗСУ як парамедик протягом 7 місяців.

