Не все так барвисто, як кажуть в США: в Україні оцінили успіх мирних переговорів

Українська чиновниця відверто розповіла про прогрес на шляху до миру.

Українська чиновниця оцінює прогрес у переговорах як незначний / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Що сказала Стефанішина:

Прогрес у мирних переговорах не такий значний

Україна опрацьовує з США наступні кроки для досягнення миру

Після переговорів України та США багато американських чиновників заявили про нібито великий успіх у переговорах щодо мирного врегулювання в Україні. Зокрема держсекретар США Марко Рубіо вказував на "значний прогрес".

Однак представники України по-іншому оцінюють нинішні результати на шляху до миру. Посол України в США Ольга Стефанішина, як передає Укрінформ, заявила, що прогресу насправді наразі не так багато.

Що Україна обговорює з США на даному етапі

Посол зауважила, що наразі з американською стороною лише обговорюються подальші дії після зустрічі у Москві та кроки, які можна було б зробити. Зустріч представників України та країни-агресорки Росії стане продовженням цього процесу.

Детальніше коментувати прогрес на шляху до мирних домовленостей Стефанішина відмовилась. За її словами, певні висновки можна буде зробити вже після зустрічі Рустема Умєрова з американськими представниками.

Дивіться відео заяви Стефанішиної:

Що відомо про зустріч Умєрова з представниками США

Главред писав, що за даними іноземних ЗМІ, учасники переговорів президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрінуться із секретарем РНБО Рустемом Умеровим після переговорів із Путіним у Кремлі.

Зустріч відбудеться 4 грудня в Маямі (штат Флорида). Сторони мають намір продовжити обговорення деталей "мирного плану" щодо завершення війни в Україні. Це підтвердила сьогодні і Стефанішина.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами президента Зеленського, після повернення американської команди з Москви та подальших консультацій у Вашингтоні українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та іншими представниками, залученими до процесу перемовин, продовжить діалог із представниками президента Дональда Трампа.

Раніше також сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем зазначив, що подробиць переговорів не знає. Однак він припускає, що варто чекати на "комбінацію поступок" з боку України.

Напередодні президент США Дональд Трамп прокоментував переговори американської делегації з Путіним. Він заявив, що не знає, що робитиме Кремль.

Про персону: Ольга Стефанішина Ольга Віталіївна Стефанішина — українська юристка. Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (з 4 червня 2020 року). Є членом міжнародних комісій: комісія зі співробітництва між Урядом України та Урядом Словаччини;

українсько-німецька група рівня з економічного співробітництва. Отримала орден "За заслуги" III ст. (21 грудня 2023) — за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм, пише Вікіпедія.

