Британія запровадила нові масштабні санкції проти Росії: хто потрапив до списку

Обмеження накладені на нові інвестиції в російську економіку, заборона на експорт обладнання в РФ, а також ввезення сталі.
Сполучене Королівство впровадило новий пакет обмежень проти російських громадян у відповідь на продовження РФ війни проти України, пише видання BBC. Обмеження накладені на нові інвестиції в російську економіку, заборона на експорт обладнання в РФ, а також ввезення сталі.
До списку санкцій Британія додала 8 бізнесменів. Вони пов'язані з банківським і енергетичним секторами і виробництвом. До списку потрапили:
- Сергій Іванов ("Алроса");
- Андрій Акімов ("Газпромбанк");
- Олександр Дюков ("Газпромнефть");
- Сергій Корогін (КамАЗ);
- Андрій Гур'єв ("Фосагро");
- В'ячеслав Кантор ("Акрон");
- Леонід Міхельсон ("Новатек");
- Борис Ротенберг ("СМП Банк").
Також Великобританія в рамках п'ятого санкційного пакету повністю заморозила активи "Ощадбанку" та "Московського кредитного банку". Також впроваджено повну заборону на нові інвестиції до російської економіки, пише CNN.
"П'ятий пакет британських санкцій щодо Москви у зв'язку з війною в Україні включає повну заморозку активів найбільшого російського банку "Сбербанку" та "Московського кредитного банку", - зазначає видання.
За його даними, також запроваджено заборону на нові британські інвестиції в Росію на суму понад 14 млрд доларів в 2020 році.
Крім того, Великобританія планує повністю відмовитися від російської нафти і вугілля до кінця 2022 року. Також Лондон припинить імпорт газу, заліза і сталі з Росії і вводить заборону на експорт нафтового обладнання і каталізаторів.
Раніше Главред писав про те, що Сполучені Штати Америки ввели новий пакет антиросійських санкцій у зв'язку з нападом РФ на Україну. Під обмежувальні санкції потрапили російські топ-чиновники, а також їхні сім'ї.
Зокрема, Білий дім запровадив санкції проти дорослих дітей президента РФ Володимира Путіна, а також дружини і дочки міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
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