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Британія запровадила нові масштабні санкції проти Росії: хто потрапив до списку

6 квітня 2022, 19:37

Обмеження накладені на нові інвестиції в російську економіку, заборона на експорт обладнання в РФ, а також ввезення сталі.

Великобританія, Прапор
Великобританія ввела нові санкції проти РФ / Фото pixabay.com

Сполучене Королівство впровадило новий пакет обмежень проти російських громадян у відповідь на продовження РФ війни проти України, пише видання BBC. Обмеження накладені на нові інвестиції в російську економіку, заборона на експорт обладнання в РФ, а також ввезення сталі.

До списку санкцій Британія додала 8 бізнесменів. Вони пов'язані з банківським і енергетичним секторами і виробництвом. До списку потрапили:

  • Сергій Іванов ("Алроса");
  • Андрій Акімов ("Газпромбанк");
  • Олександр Дюков ("Газпромнефть");
  • Сергій Корогін (КамАЗ);
  • Андрій Гур'єв ("Фосагро");
  • В'ячеслав Кантор ("Акрон");
  • Леонід Міхельсон ("Новатек");
  • Борис Ротенберг ("СМП Банк").

Також Великобританія в рамках п'ятого санкційного пакету повністю заморозила активи "Ощадбанку" та "Московського кредитного банку". Також впроваджено повну заборону на нові інвестиції до російської економіки, пише CNN.

"П'ятий пакет британських санкцій щодо Москви у зв'язку з війною в Україні включає повну заморозку активів найбільшого російського банку "Сбербанку" та "Московського кредитного банку", - зазначає видання.

За його даними, також запроваджено заборону на нові британські інвестиції в Росію на суму понад 14 млрд доларів в 2020 році.

Крім того, Великобританія планує повністю відмовитися від російської нафти і вугілля до кінця 2022 року. Також Лондон припинить імпорт газу, заліза і сталі з Росії і вводить заборону на експорт нафтового обладнання і каталізаторів.

Раніше Главред писав про те, що Сполучені Штати Америки ввели новий пакет антиросійських санкцій у зв'язку з нападом РФ на Україну. Під обмежувальні санкції потрапили російські топ-чиновники, а також їхні сім'ї.

Зокрема, Білий дім запровадив санкції проти дорослих дітей президента РФ Володимира Путіна, а також дружини і дочки міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

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Британия санкції проти Росії військова агресія РФ
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