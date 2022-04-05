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Росія може атакувати Україну навіть після мирного договору - Зеленський

5 квітня 2022, 12:03

Президент України вважає, що до атак з боку Росії потрібно бути готовим завжди. Україна будуватиме державу, здатну захистити себе.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Росія знову може почати війну з Україною, навіть якщо буде підписано мирну угоду. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю українським журналістам 5 квітня.

"Ми розуміємо, що навіть якщо ми з вами підпишемо найпотужнішу угоду, ми розуміємо, що через два роки Росія може повернутися. Просто розуміємо це, і якщо ми з вами приймаємо це, то відповідним чином і діємо", - сказав він.

Зеленський додав, що під час переговорів українська сторона передавала російській, що Україна не вірить гарантіям РФ. Україна будуватиме державу, здатну захистити себе.

Влада України вимагає гарантій безпеки власної країни в обмін на позаблоковий статус. Але поки не отримала підтвердження таких гарантій від потужних західних країн, додав глава держави.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч з главою країни-агресора Володимиром Путіним може і не відбутися.

Також, за словами Зеленського, під час переговорів України та Росії обговорювався Крим. Президент розповів, як пропонують вирішувати питання анексованого ще в 2014 році півострова.

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