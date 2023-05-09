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Війна в Україні і роль Легіону свобода Росії: Пономарьов назвав умови розтрощення режиму Кремля

Андрій Ганчук
9 травня 2023, 17:05 оновлено 9 травня, 17:08
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Реалізація планів опозиції РФ залежить, в тому числі, і від військового потенціалу Легіону свобода Росії, вважає колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов.
Пономарьов, Легіон свобода Росії
Наша стратегія - воювати, боротися, перемагати на цій війні, - Пономарьов / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот YouTube

Перспективи боротьби російської опозиції з системою влади в країні-агресорі РФ залежать від результатів війни в Україні та розвитку потенціалу Легіону свобода Росії. Про це заявив російський опозиційний політик, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 рр.Ілля Пономарьов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що реалізація пунктів декларації опозиції Росії, в якій вказані підтримка виведення окупаційних військ з України і ліквідація режиму Путіна, залежить від двох моментів – подальшої ситуації на полі бою і потенціалу Легіону свобода Росії.

"Так, але це залежить не від підписантів декларації, а насамперед від того, що відбуватиметься на полі бою. І в цьому сенсі набагато важливіше питання – наскільки швидко і в яку силу виросте "Легіон Свободи Росії". Необхідно, щоб були підготовлені всі конструкції, їх з'їзд готує", - сказав Пономарьов.

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Довідка

Легіон свобода Росії - військовий підрозділ ЗСУ, колишні військовополонені та добровольці, які прийняли для себе рішення воювати за Україну під час повномасштабної російсько-української війни.

Створено і всенародний рух легіону Свобода Росії для організації громадянського опору на території РФ і реалізації заходів, спрямованих на протистояння правлячому в Кремлі режиму.

Також опозиціонер додав, що його прихильники, на відміну від іншої частини опозиційних політиків, налаштовані "воювати, боротися і перемагати".

"Що стосується всієї решти російської опозиції, то добре, щоб люди просто людям не заважали. Ми не знаємо в наприкінцевому підсумку, хто правий, хто винен. Може праві ті, хто говорить, що треба не воювати, а розмовляти з європейськими політиками. Нехай вони розмовляють, ми їм допоможемо, головне, щоб ми всі говорили про одне і те ж. І всі ці речі в цій декларації вказані. Наша стратегія - воювати, боротися, перемагати на цій війні, і цим ми і будемо займатися", - підкреслив Ілля Пономарьов.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що сили оборони України проведуть контрнаступальну військову операцію для звільнення своїх територій, які захопила країна-окупант Росія. За словами Зеленського, успіхи української армії залежать від військової підтримки західного світу.

Заступник Міністра оборони Володимир Гаврилов вважає, що контрнаступ ЗСУ призведе до паніки в лавах агресора Росії. Як вважає Гаврилов, в цьому або наступному місяці можна буде побачити, як відбудуться події, які призведуть до краху російських окупантів або ж економіки РФ.

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що окупанти Росії намагатимуться зупинити контрнаступ армії України класичною обороною. Ворог нарив окопи і наставив огорожі. Втім, Київ і країни-партнери бачать дії загарбників і розуміють тактику, якої вони дотримуються.

Дивіться відео про те, як Пономарьов розповів про плани російської опозиції щодо зміни влади в Росії

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Ілля Пономарьов війна Росії та України
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