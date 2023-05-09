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ЗСУ - про ситуацію на Херсонщині: війська РФ налякані, а армія України вже контрнаступає

Андрій Ганчук
9 травня 2023, 14:51 оновлено 9 травня, 15:35
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Окупанти Росії ведуть посилені обстріли прибережної частини Херсонської області, оскільки налякані очікуваним контрнаступом ЗСУ, сказала Наталія Гуменюк.
ЗСУ, Херсонщина
Армія України вже контрнаступає, повна фаза наступу розпочнеться в потрібний момент - ОК Південь / Колаж УНІАН, 10-а ОГШБр

Окупаційні війська агресора Росії посилено обстрілюють прибережну частину Херсонської області, бо налякані майбутнім контрнаступом армії України. ЗСУ вже наступають "невеликими кроками" і в момент, коли буде потрібно, наступ українських військ буде повноцінно реалізовано. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що російська армія настільки налякана майбутньою контрнаступальною операцією, що завдає ударів по прибережній частині Херсонщини з метою надання психологічного тиску на цивільних осіб та українських військових.

"На жаль, вони дійсно налякані контрнаступом настільки, що намагаються просто килимовим способом знищити все, що наближається до правого берега, і дуже потужно б'ють саме по прибережних населених пунктах. Під ударами постійно перебувають Херсонський та Бериславський райони, безпосередньо самі міста Берислав, Херсон, Кізоміс. Вони б'ють керованими авіаційними бомбами для того, щоб психологічно тиснути на людей (цивільне населення) і на наші підрозділи (Сили оборони України). Мовляв, їхня потужність настільки велика, що навіть спробувати не варто просуватися вперед", - пояснила ситуацію Гуменюк.

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За її словами, окупанти РФ побоюються контрнаступу української армії з будь-яких напрямків.

Хто така Наталія Гуменюк

Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

"Незважаючи на те, що ворог усвідомлює, що форсування Дніпра – це потужна і складна операція, все одно вони побоюються (контрнаступу) з усіх напрямків - які б прогнози аналітики не складали і розповідали, з якого напрямку почнеться контрнаступ", - уточнила представниця ОК Південь.

Також Наталія Гуменюк підкреслила, що наступ ЗСУ "вже йде невеликими кроками" – потужності російських окупантів знищуються. Повномасштабний контрнаступ почнеться "в потрібний момент і буде реалізовано в повній фазі".

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що ЗСУ проведуть контрнаступ для звільнення своїх територій, які окупувала Росія. За словами глави держави, успіх сил оборони України залежить від військової підтримки Заходу.

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов зазначив, що контрнаступ армії України призведе до паніки в лавах агресора РФ. На думку Гаврилова, вже в цьому або наступному місяці можна буде побачити, як відбудуться події, які призведуть до краху окупантів або ж економіки Росії.

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що окупанти РФ намагатимуться зупинити контрнаступ ЗСУ класичною обороною. Окупанти вирили окопи і наставили огорожі. Однак Україна і країни-партнери бачать дії росіян і розуміють їхню тактику.

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війська Росії Херсонська область контрнаступ ЗСУ Наталія Гуменюк
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