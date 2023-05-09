Валізка Путіна, смішний Шойгу і танк 1940-х років: як пройшов парад на Красній площі

Керівник Кремля Володимир Путін вибухнув пропагандою на адресу України і західного світу і розмріявся про "перемоги" російських оккупаційних військ.

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Путін звинуватив у всьому Україну і Захід, але наприкінці своєї промови раптом здав назад / скріншот YouTube

Директор країни-агресора Росії Володимир Путін на параді 9 травня на Красній площі в Москві виступив зі своєю звичною пропагандистською програмою. Звинуватив у всіх бідах Україну, західний світ і розмріявся про, мовляв, "перемоги" російських окупантів, які повномасштабно напали на Україну взимку минулого року, проте нарвалися на потужний удар у відповідь з боку українського народу.

Путіну привидівся "нацизм" на Заході

На початку параду на Красній площі Путін звернувся до російських окупантів, які воюють в Україні. Керівник країни, яка сама напала на Україну, сказав, що, проти РФ, мовляв, "знову розв'язана справжня війна", а Москва нібито "захистить жителів Донбасу і забезпечить власну безпеку".

Війну проти агресора Росії нібито "розв'язали" нібито "західні глобалістські еліти", які він порівняв з "лідерами нацистської Німеччини". За словами Путіна, вони прагнуть "добитися розпаду і знищення країни".

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"Захід провокує конфлікти і перевороти, знищує традиційні цінності, щоб і далі диктувати свої правила, а по суті - систему грабежу і насильства", - побредив Путін.

Більш того, Путін вигадав, що в деяких країнах Європи, мовляв, "створюють культ нацизму і готують новий похід на Росію".

Війна проти України

Примітно, що Путін говорив про розв'язану Росією війну проти України навіть більше, ніж про "Велику Вітчизняну війну". Однак він нічого не сказав про загиблих і не запропонував вшанувати їх пам'ять.

Коли Путін говорив про учасників бойових дій, він раптом "забув" про бойовиків ПВК Вагнера.

Наприкінці промови він припустив дивне формулювання. Росія постійно звинувачує в агресії США і Велику Британію, проте Путін згадав про ці країни в контексті Другої світової і сказав, що для Москви, мовляв "немає недружніх держав".

"Для нас - для Росії - немає недружніх, ворожих народів ані на Заході, ані на Сході", - заявив Путін.

Путін про владу України

Не зраджуючи своїй абсурдній риториці, Путін назвав легітимну владу України, мовляв, "київським злочинним режимом".

"Український народ став заручником держперевороту і планів Заходу, в цьому причина нинішньої катастрофи на Україні", - вигадав глава Кремля.

При цьому він озвучив вже звичну пропагандистську тезу про, мовляв, "державний переворот".

"Київ став заручником державного перевороту і розмінною монетою в руках заходу", - вважає Путін.

Путін розмріявся про перемогу

Путін заявив, що він пишається нападом на Україну. Мріє про перемогу російських окупантів.

"Вирішальні для долі нашої Батьківщини битви завжди ставали священними, ми пишаємося тими, хто бере участь у спецоперації, наразі немає важливішої справи", - марить Путін.

"За Росію, за наші доблесні Збройні сили, за перемогу. Ура", - такою фразою завершив Путін свій виступ.

Що відбувалося на "параді" на Красній площі

Деякі події на заході виглядали дивно.

Наприклад, Шойгу виїхав на площу на автомобілі, гойдаючись з боку в бік, немов от-от і впаде.

Дивіться відео, як Шойгу їде по Красній площі в нашому Telegram-каналі

Шойгу на параді / скріншот Главред

На кадрах засвітилася і людина, яка носить валізу Путіна. Що в тій валізі – невідомо, проте у Мережі напевно будуть жартувати про екскременти.

Дивіться відео, як за Путіним несуть валізу з невідомим вмістом

За Путіним несуть валізку / скріншот соцмережі

Що цікаво, на "параді" був тільки один танк, та й то Т-34.

Дивіться відео, як по Красній площі проїхався старий Т-34

Танк Т-34 на параді на Красній площі / скріншот Главред

Повітряну частину взагалі вирішили скасувати, мабуть, побоюючись невідомих атак з повітря.

Був на параді і директор Білорусі Лукашенко. Сидів з похмурим виглядом.

Лукашенко на параді на Красній площі / скріншот Главред

Загалом парад тривав лише 45 хвилин. Директор РФ Путін виступав зі своєю "урочистою промовою" лише 10 хвилин.