Контрнаступ ЗСУ та "оборона" окупантів: Мусієнко розкрив тактику ворога

Окупанти Росії думають, що вони зможуть виставити свою артилерію і захищатися від ударів армії України, вважає військовий експерт Олександр Мусієнко.

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Готовність ворога до контрнаступу ЗСУ покажуть події на полі бою - Мусієнко / Колаж Главред, Міноборони РФ

Війська країни-окупанта Росії напередодні контрнаступу сил оборони України зробили ставку на класичні дії в "обороні". Вони риють окопи, траншеї, ставлять "пірамідки" і виставляють артилерію в надії зупинити наступ українських військ. Київ і країни-партнери чудово бачать, як готуються російські загарбники і розуміють їхні дії. Про це заявив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що готовність ворога до контрнаступальної операції ЗСУ буде зрозуміла лише тоді, коли почнуться активні бойові дії. Окупанти будують класичну лінію оборони.

"Що стосується контрнаступу і підготовки, то наскільки ворог готовий та як буде просуватися контрнаступ покажуть виключно бойові дії. Сьогодні ми дійсно можемо констатувати, що Росія робить основні акценти в обороні на класичні підходи – окопи, траншеї, "пірамідки" Пригожина, щоб перешкоджати ними руху техніки, мінні поля, бліндажі, рови. Плюс на розташування вогневих пунктів, які даватимуть можливість ворогу захищено вести вогонь у тих чи інших місцях. Далі акценти роблять на наявність звичайної зброї, артилерії, як реактивної, так і ствольної, яка даватиме можливість російським військам перешкоджати нашому контрнаступу", - зазначив Мусієнко.

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За його словами, ефективність так званої оборонної лінії російських військ залежить від тактики, а також наявності сил і засобів. Україна і країни-партнери бачать і розуміють їхні дії. Росіяни сподіваються, що вони зможуть поставити артилерію і намагатимуться стримати атаки ЗСУ.

"Чи є створення Росією захисних споруд елементами, які створюють нам перешкоди, а також ефективність таких споруд вимірюється наступними речами. По-перше, непомітним їх створенням, щоб була можливість створювати якісь засідки. По-друге, мати сили, ресурси і засоби розосередити сили по цих захисних лініях у такій кількості, щоб вони були приблизно однаковими, тому що ніхто не знає, де саме буде основний напрямок українського удару. Це може бути промацування лінії оборони, ворог може думати, що це розвідка боєм, а це вже можуть бути саме наступальні дії і прорив одразу на кількох напрямках. Але, розумієте, тоді вони не зможуть протидіяти.

За наявності хороших розвідувальних засобів (а за допомогою наших партнерів у нас є можливості до проведення розвідки як супутникової, так і з інших джерел, які дають можливість встановити місцерозташування основних оборонних ліній армії РФ) ми їх бачимо, як на долоні. Ми з колегами робили для Reuters аналіз на підставі відкритих даних, то навіть він дає можливість побачити, де вони розташовуються. Тому це теж нам в актив. Також Росія робить акцент на свою артилерію. Вони думають, що вони виставлять свою артилерію і матимуть змогу захищатися", - підкреслив Олександр Мусієнко.

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Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що армія України піде в контрнаступ з метою звільнення своїх територій. Буде проводитися операція і щодо повернення Криму. За словами українського гаранта, успіх залежить від військової підтримки країн Заходу.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна збирається звільнити всі свої землі. За словами Буданова, найближчим часом з'являться результати анонсованого контрнаступу українських військ.

Колишній радник глави Офісу президента Віктор Андрусів вважає, що Україна здатна звільнити Кримський півострів, якщо війська підійдуть до Азовського моря і знищать Кримський міст. В такому випадку окупанти опиняться в оперативному оточенні і змушені будуть здатися. Тоді ЗСУ не знадобиться заходити до Криму. Що стосується ситуації на Донбасі, за регіон, на думку Андрусіва, доведеться серйозно воювати.

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