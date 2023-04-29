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Україна планує контрнаступ і здатна повернути Крим - Зеленський

Андрій Ганчук
29 квітня 2023, 09:51 оновлено 29 квітня, 09:51
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Успіх контрнаступу сил оборони України багато в чому залежить від ситуації з постачанням західних озброєнь, сказав президент Володимир Зеленський.
Зеленський, Крим
Окупанти Росії бояться ЗСУ та свого відступу з Криму - Зеленський / Колаж Офіс президента, Google Maps

Армія України планує провести контрнаступ, в рамках якого має намір відкинути окупаційні війська Росії і повернути Крим. Успіх ЗСУ залежить від постачань західних озброєнь. Держава хоче врятувати якомога більше життів, тому постачання зброї важливі. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю фінському виданню Yle він розповів про те, що Україна планує провести контрнаступальну військову операцію Збройних сил, в рамках якої ЗСУ вдасться відкинути російські окупаційні війська і повернути Кримський півострів.

За словами гаранта, успіх контрнаступу сил оборони України залежить від подальших постачань озброєнь від Заходу. Держава хоче врятувати якомога більше життів, тому важливо отримувати зброю.

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"Ми хочемо врятувати якомога більше життів, тому кількість зброї має значення", - сказав Зеленський.

Крім того, президент акцентував увагу на тому, що війська РФ з кожним днем втрачають мотивацію і бояться ЗСУ.

"Вони бояться нас, а також наслідків, якщо вони відступлять", - вважає глава держави.

Володимир Зеленський також підкреслив, що державам зараз легше підтримати Україну, ніж допустити ситуацію, за якої війна затягнеться на роки або навіть десятиліття зі збільшенням ризику ймовірності Третьої світової війни.

Повернення Криму в Україну

Очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк днями заявила, що ЗСУ фактично розпочали операцію з повернення окупованого Криму. За її словами, російські кораблі триматимуться подалі від українських ракет, побоюючись ударів.

Український військовослужбовець Віктор Андрусів в інтерв'ю Главреду заявив, що Україна в будь-якому випадку поверне Крим. На його думку, для повернення півострова ЗСУ потрібно вийти на Азовське узбережжя і розбомбити Кримський міст. Окупанти опиняться в ізоляції і українським військам навіть не знадобиться заходити на півострів.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що після того як ЗСУ підійдуть до окупованого Криму, почнуться удари по військових базах російських загарбників на півострові. На думку Арестовича, армія України знищить Кримський міст і Чорноморський флот РФ.

Дивіться відео Главред - Андрусів назвав сценарій звільнення Криму

Контрнаступ ЗСУ:

Володимир Зеленський новини Криму війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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