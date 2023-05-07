"РФ буде в паніці": у МО розкрили деталі підготовки контрнаступу і натякнули на терміни

Утримання Бахмута було ключовим моментом у підготовці контрнаступу, пояснив Володимир Гаврилов.

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ЗСУ готуються до контрнаступу / Генштаб ЗСУ

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов розповів про підготовку контрнаступу Збройних сил України.

Він каже, що Росія буде в паніці, коли почнеться український контрнаступ. Про це український військовий сказав в інтерв'ю британському виданню The Independent.

"Ми почнемо наш контрнаступ, коли і де – зараз не має значення. [І коли це станеться,] Росія буде в паніці, ви побачите багато паніки. Вони досі не розуміють, що [їхня] пропаганда демонструє помилкову картину того, що насправді відбувається на місцях. Ця війна буде виграна на землі, а не на екранах телевізорів, не в Інтернеті...", - зазначив він.

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За словами співрозмовника, не буде сенсацією, якщо можливо вже в цьому або в наступному місяці ми побачимо щось, "що сприятиме негайному краху російської стратегії або її армії, [її] економіки".

Ситуація в Бахмуті

Представник Міноборони впевнений у тому, що утримання ЗСУ Бахмута було ключовим моментом у підготовці України до контрнаступу. Ситуація під Бахмутом розкрила те, що російська військова машина "вже не тієї якості, яку ми бачили рік тому, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну і в першій хвилі в'їхала на танках".

"Бахмут продемонстрував не тільки нам в Україні, а й ворогу, що для Росії немає військового рішення в цій війні; навіть гірше, в кінці цієї війни на Росію чекає військова катастрофа, і ми це побачимо найближчим часом", — не виключив він.

Разом з тим заступник міністра оборони вважає, що після багатьох місяців виснажливої війни ситуація на місцях може почати розвиватися дуже стрімко.

"Я можу лише сказати, що ми робимо все можливе, щоб закінчити війну якомога швидше... Я б дуже хотів, щоб 2023 рік став роком перемоги", — додав Гаврилов.

Підготовка контрнаступу ВСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

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