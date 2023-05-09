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"Техніка залишилася в Україні": у Мережі розчихвостили ганебний парад Путіна на Красній площі

Андрій Ганчук
9 травня 2023, 13:43 оновлено 9 травня, 13:56
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На так званому "параді Перемоги в Москві" не було жодних Іскандерів, Буків і танків Армата, якими ще недавно так хвалилися російські окупанти.
Парад Москва
Кадрових військових окупантів РФ не було на Красній площі 9 травня / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

"Парад Перемоги" у Москві 9 травня в цьому році став одним з найбільш нечисленних в сучасній історії країни-агресора Росії. Не було жодних Іскандерів, Буків і танків Армата, гусенична техніка була відсутня. Кремль вирішив відмовитися і від демонстрації авіації в небі Москви. У Мережі відреагували на захід окупантів та висміяли, мовляв, "другу армію світу".

Автори Telegram-каналу Можемо пояснити пишуть, що, мовляв "парад перемоги" у Москві цього року став найнепримітнішим в історії сучасної РФ. Військова техніка їхала Красною площею менше 10 хвилин.

"Прохід військової техніки на параді зайняв менше десяти хвилин. Цей парад став одним з найкоротших в сучасній історії Росії", - звернули увагу журналісти.

відео дня

Крім того, гусеничної техніки практично не було. З'явився тільки музейний танк Т-34 ще 1940-х років. Були відсутні і "хвалені" Іскандери, Буки і нібито "сучасні" танки Армата.

"Не було і авіації. Піша колона параду в основному складалася з курсантів і учнів військових вузів, а не кадрових військових", - наголошується в повідомленні.

Міністерство оборони окупантів вперше за останні роки не оприлюднило жодних відомостей про склад колон. У нещодавньому минулому така інформація розміщувалася на спеціальній сторінці.

Крім того, було і набагато менше глядачів на параді. У центрі Москви зафіксували безліч поліцейських і силовиків Росгвардії.

Реакція на "парад" на Красній площі

Офіцер ЗСУ, десантник 79-ї ОАЕМБр Євген Жуков показав відео, як українські сили оборони вибивають російських окупантів з України і поцікавився, як справи на "параді" у Москві.

ЗСУ б'ють окупантів РФ в Україні
ЗСУ б'ють окупантів РФ в Україні / Скріншот соцмережі

"Шо там по парадах?"- зазначив Жуков в Telegram.

Російський опозиціонер Геннадій Гудков розкритикував Путіна і його оточення за цинізм.

"Яка ж сволота Путін і всі його...! Всю ніч з 7 на 8 і з 8 на 9 травня обстрілював Київ ракетами "Калібр" і дронами. І після цього ще проводить парад Перемоги над фашизмом. Війська йдуть перед фашистами, які захопили Кремль ... от ганьба!"- сказав Гудков в Twitter.

Розкритикували "парад" у Москві і користувачі соцмереж.

Коментар
Реакція на парад Путіна 9 травня у Мережі / скріншот Twitter
Коммент 2
Реакція на парад Путіна 9 травня у Мережі / скріншот Twitter
Комент 3
Реакція на парад Путіна 9 травня у Мережі / скріншот Twitter

"Привіт" передали і українці.

Коменти укр
Українці висміяли парад Путіна на Красній площі / скріншот Главред
Коменти укр 2
Українці розкритикували парад Путіна на Красній площі / скріншот Главред

Парад 9 травня на Красній площі в Москві

У столиці країни-агресора Росії Москві 9 травня пройшов так званий "парад перемоги", який тривав близько 45 хвилин. Директор РФ Володимир Путін швидко виступив зі своєю звичною пропагандою, під час якої звинуватив Захід і Україну у всіх бідах.

Путіну привидівся нібито "нацизм" на Заході, а легітимну владу Києва він назвав, мовляв, "злочинним режимом". При цьому він розмріявся про так звану "перемогу".

Авіації на "параді" не було, оскільки Москва, ймовірно, побоювалася повітряних атак.

Дивіться відео про те, як Кремль на парад 9 травня в Москві міг підвезти двійника замість Путіна

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