Відлуння Кагарлика: на Полтавщині копа підозрюють у зґвалтуванні вагітної жінки

Копи розслідують зґвалтування мешканки Лубенського району / ua.depositphotos.com

Мешканка Лубенського району Полтавської області повідомила в поліцію про зґвалтування. За її словами, до злочину причетні двоє чоловіків, один з них - місцевий дільничний офіцер поліції.

Як повідомили в пресслужбі Нацполіції, за даним фактом проводиться розслідування. Жінка звернулася до копів близько 8:00 ранку 12 жовтня. Вона розповіла, що вночі її зґвалтували дві людини.

Встановлено, що місцевий дільничний офіцер поліції, на якого вказує потерпіла, на час можливого злочину перебував поза службою — з 30 вересня він був на лікарняному.

Розслідування почали слідчі Державного бюро розслідувань, а співробітники Департаменту Головної інспекції Нацполіції проводять службову перевірку.

Порушено кримінальне провадження за ч.3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

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Тим часом екснардеп Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі уточнив, що згвалтування нібито сталося в селі Чавельча, а постраждала - вагітна мати-одиначка. За його словами, другий підозрюваний раніше був співробітником карного розшуку.

"Жахливе зґвалтування двома виродками поліцейськими вагітної жінки на моїй малій батьківщині Лубенщині сколихнуло всю громаду! Вчора, в ніч з 11 на 12 жовтня, в селі Чавельча Лубенського району Полтавської області поліцейський дільничний капітан Тарас Шаповаленко (зараз начебто вже звільнився заднім числом) з колишнім колегою по службі Павлом Нечепою (працював у карному розшуку), вибивши двері, увірвалися в будинок місцевої мешканки, матері одиначки Сніжани Сайко 1990 р.н., вагітної другою дитиною і по-звірячому її зґвалтували", - написав Мосійчук.

За його словами, жінку госпіталізували з кровотечею в лікарню. Мосійчук стверджує, що причетні до скоєння злочину "пропонують гроші, щоби зам'яти справу".

Як повідомляв Главред, у травні 2020 року в Кагарлику Київської області оперуповноважений поліції Сергій Сулима та начальник сектору поліцейського відділення Микола Кузів у службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.

26 травня суд взяв під варту обох поліцейських без права на внесення застав. Сулиму та Кузіва звільнили з поліції.