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Військовий пояснив, чому ЗСУ потрібні дрони на 1000 км не в першу чергу

Яна Ставська
29 лютого 2024, 05:30
Гетьман похвалив намір українського ВПК виробляти далекобійні БПЛА дальністю до 1000 км.
Військовий пояснив, чому ЗСУ потрібні дрони на 1000 км не в першу чергу
Дрони дозволяють Україні економити снаряди / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗСУ, Арміяinform

Україні потрібні перш за все недалекобійні дрони, які допоможуть уражати російську техніку на передовій, в деяких випадках дозволяючи заощаджувати боєприпаси, розповів в інтерв'ю Главреду ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"Ми часто ведемо дискусії про далекобійні дрони з дальністю 1 000 кілометрів або навіть більше, а в той же час росіяни вдосконалюють свої Ланцети, які активно атакують в прифронтовій території і завдають нам багато шкоди. Програма далекобійних дронів продовжує працювати, але потрібні і недалекобійні БПЛА", - зазначив Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман-український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

Він зазначив, що БПЛА такої дальності дозволяють заощаджувати артилерійські боєприпаси.

"Ці дрони потрібні, щоб вражати ворожі цілі на відстані 10-20 кілометрів. Російські Ланцети, з точки зору БПЛА, це непогана зброя. У нас будуть аналоги таких безпілотників або навіть кращі моделі", - сказав Гетьман.

На його думку, на фронті зараз проблемою є те, що росіяни перевершують ЗСУ в кількості пострілів в 5-7 разів. Але про контрнаступальні дії в умовах відсутності американської військової підтримки мови не буде.

Дивіться відео, в якому Олексій Гетьман зробив прогноз про новий наступ Росії:

Дрони для ЗСУ

6 лютого президент Володимир Зеленський доручив створити в структурі ЗСУ окремий рід сил безпілотних систем. У своєму вечірньому зверненні він підкреслив важливість застосування безпілотних систем в поле бою.

"Дронно-безпілотні системи - довели свою ефективність в боях на землі, в небі і в морі. Україна реально змінила ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відображення штурмів на землі - це багато в чому робота саме дронів", - підкреслив президент.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пообіцяв, що Україна у цьому році виготовить тисячі безпілотників дальнього радіусу дії, здатних завдавати ударів по глибинці країни-агресорки Росії, і вже є щонайменше 10 компаній, які виробляють дрони, здатні долітати до Москви і Санкт-Петербурга. Крім того, за його словами, українські виробники вже досягли паритету з країною-агресором Росією за кількістю далеких дронів-камікадзе.

А Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зауважив, що роль дронів у війні з Росією збільшується щодня.

"Зараз фактично у всіх ланках військового управління кожен командир бачить поле бою. Якщо раніше він міг побачити якусь обмежену частину з бліндажа або спостережного пункту, то зараз він бачить і всю картину бойових дій і набагато більше", - сказав Головком ЗСУ.

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війна в Україні дрони війна Росії та України Олексій Гетьман
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