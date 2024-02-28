Як Росія може 'працювати' з Придністров'я: у ЗСУ назвали один з варіантів

Російські окупанти здатні запускати безпілотники з території окупованого Придністров'я, сказала представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

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Росія може запускати з Придністров'я БПЛА для розвідки - ЗСУ / Колаж: Главред, фото: соцмережі, УНІАН

Під час повномасштабної війни агресора Росії проти України ЗСУ не фіксували запусків безпілотників типу Shahed з території окупованого Придністров'я. Проте БПЛА звідти можуть застосовуватися з метою ведення розвідки. Про це заявила речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що на озброєнні у російських окупантів у "ПМР" є безпілотники. Поки вони не застосовувалися, проте ворог може їх задіяти для розвідки.

"У нашій історії та аналітиці таких запусків ми не фіксували. Зокрема, дронів "Шахед" там не було. Безпілотні летальні апарати ворог може використовувати, у тому числі, і з напрямку Придністров'я над, наприклад, державним кордоном, з метою збору даних. Станом на зараз таких випадків ми не фіксували, проте знаємо, що на озброєнні у них є подібне обладнання", - підкреслила Гуменюк. відео дня

Довідка

У чому суть Придністровського конфлікту

Придністров'я - територія Молдови, яку вона не контролює з 1992 року. На початку 1990-х там стався конфлікт через мовні протиріччя, яким скористалася Росія, щоб розгойдати ситуацію.

Протягом 20 років там перебувають російські війська. Контингент налічує близько 1700 окупантів.

Це один з перших заморожених конфліктів на території пострадянського простору. Він досі не врегульований.

Російський анклав Придністров'я в Молдові / Інфографіка Главреда

Звернення до Росії з Придністров'я

"Депутати" Придністров'я звернулися до Росії з "проханням про захист" від Молдови. Зокрема, 28 лютого вони звинуватили Кишинів у "економічній блокаді" самопроголошеної "Придністровської молдавської республіки". В якості одного з "аргументів" звернення до РФ вони назвали те, що там проживає "200 тисяч російських громадян".

Пізніше з'явилася перша реакція Росії на звернення Придністров'я. У МЗС РФ сказали, що профільні відомства розглянуть ініціативу ПМР.

"Захист інтересів жителів Придністров'я, наших співвітчизників, один ыз пріоритетів", - пропагандистськи сказали у Москві.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що Росія щодо Придністров'я не отримала результату, на який розраховувала.

"Сьогодні, враховуючи ситуацію в "ПМР", нічого не сталося. У даній ситуації їхні зусилля - політичні та інформаційні - зазнали краху", - сказав представник військової розвідки Андрій Юсов.

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