Україна у 2024-му виготовить тисячі дронів, здатних бити по Москві - голова Мінцифри

Україна у 2024-му виготовить тисячі безпілотників дальнього радіусу дії, здатних завдавати глибоких ударів по Росії, заявив глава Мінцифри Михайло Федоров.

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Україна у 2024-му виділить на дрони в 10 разів більше грошей, ніж у 2023-му - міністр Федоров / колаж Главред, фото УНІАН

Україна нинішнього року виготовить тисячі безпілотників дальнього радіусу дії, здатних завдавати ударів по глибинці країни-агресора Росії, і вже є щонайменше 10 компаній, які виробляють дрони, здатні долітати до Москви і Санкт-Петербурга. Про це заявив віцепрем'єр з інновацій та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю агентству "Reuters".

"Зростає категорія безпілотників-камікадзе дальнього радіусу дії - 300, 500, 700 і 1000 кілометрів. Два роки тому цієї категорії не існувало взагалі", - сказав він.

За словами Федорова, нещодавня серія ударів по нафтопереробних та інших подібних об'єктах у Росії відображає прогрес влади України у швидкому дерегулюванні ринку БПЛА і збільшенні його фінансування (причому держава виступає тут у ролі інвестора).

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Федоров зазначив, що в рамках ініціативи BRAVE1, розпочатої Кабміном 2023 року, військово-технічним стартапам було виділено близько 2,5 млн доларів США у вигляді грантів. І ця сума має бути збільшена приблизно вдесятеро у 2024 році, каже міністр.

"Ми будемо боротися за те, щоб збільшити фінансування ще більше", - додав він.

Федоров також ще раз повторив свою нещодавню заяву про те, що він згоден з оцінкою керівника української військової розвідки генерала Буданового про те, що офіційний Київ досяг "певного паритету" з Кремлем у виробництві дронів-камікадзе дальнього радіусу дії.

Виробництво українських дронів

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що Україна здатна виробити понад один мільйон дронів на потреби Сил оборони.

"Ця цифра досить реалістична. Можливо, що більше буде дронів вироблено цього року. Дуже багато залежить від характеристик, про які дрони йдеться. Зараз мінімум 20-30% треба робити FPV-дрони з тепловізорами. FPV можна зробити і більше мільйона. Також має значення, яка технологія зв'язку буде активно розвиватися за 3-4 місяці, але загалом здібностей уже діючих компаній вистачає для того, щоб робити таку кількість", - вважає чиновник.

До того в статті американського журналу Foreign Policy йшлося про те, що Україна здатна перемогти Росію, Як вважають експерти, ключем до перемоги стануть точні повітряні удари українських військ і дронів по російських окупантах.

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