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Сирський назвав "проривну" зброю на фронті та порівняв втрати України та РФ

Олексій Тесля
13 лютого 2024, 18:41
Нинішня війна помітно підвищує значення технологічного прогресу, переконаний головком ЗСУ.
Сирський
Олександр Сирський оцінив вплив технологій на поле бою / Колаж: Главред, Фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, Facebook/UALandForces

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що роль дронів у війні з Росією збільшується щодня.

За його словами, зростає кількість їх використання з обох сторін. Про це він сказав в інтерв'ю ZDF.

"Зараз фактично у всіх ланках військового управління кожен командир бачить поле бою. Якщо раніше він міг побачити якусь обмежену частину з бліндажа або спостережного пункту, то зараз він бачить і всю картину бойових дій і набагато більше", - наголосив головком ЗСУ.

За його словами, нинішня війна помітно підвищує значення технологічного прогресу в ЗС і в самому процесі озброєнь.

"Ми вже бачимо і для нас це не новина використання наземних роботизованих платформ. Модулів, керованих дистанційно, що дає змогу зберегти життя військових. Тобто війна переходить у нову стадію", - пояснив він.

Втрати сторін у війні

При цьому головнокомандувач ЗСУ порівняв втрати України і РФ у війні. За його словами, армія Росії зазнає набагато більших втрат у живій силі, ніж ЗСУ.

"Їхні втрати особливо у загиблих у 7-8 разів, за останніми даними, переважають наші втрати", - додав Сирський.

Дивіться відео - Україна спокійно зустріла нового командувача ЗСУ Сирського. Фейгін:

Війна в Україні: роль дронів

Раніше повідомлялося про те, що президент Володимир Зеленський доручив створити Сили безпілотних систем ЗСУ. Забезпеченням реалізації цього доручення повинні будуть зайнятися Кабмін і Генштаб.

Пізніше в Міноборони пояснили, навіщо створили Сили безпілотних систем. Заступник глави Міноборони Олександр Павлюк сказав, що максимально створюють можливості для збільшення обсягів виробництва дронів і направлення їх у війська.

Як повідомлялося раніше, Україна в 2024-му виготовить тисячі дронів, здатних бити по Москві. Україна в 2024-му виготовить тисячі безпілотників дальнього радіусу дії, здатних наносити глибокі удари по Росії, заявив глава Мінцифри Михайло Федоров.

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ЗСУ беспилотники дрони Олександр Сырский війна Росії та України
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