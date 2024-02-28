Шольц звинуватив Британію у наведенні ракет на російські війська: йому відповіли

У Британії підкреслили, що Україна сама вирішує, як використовувати Storm Shadow у війні з окупантами.

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Шольц "наїхав" на Британію і Францію, бо ті дали Україні далекобійні ракети, не переймаючись "наслідками" / Колаж: Головред, фото: Вікіпедія, Офіс президента

Німецький канцлер Олаф Шольц, намагаючись аргументувати чергову відмову постачати Україні Taurus, опосередковано звинуватив британців і французів у допомозі наведення Україною своїх далекобійних ракет на російські цілі. Йому відповіло Міноборони Британії.

Відповідну заяву Шольц зробив ще кілька днів тому. 26 лютого глава уряду ФРН пояснив, що ракети Taurus є зброєю дуже далекої дії, і додав, що "те, що роблять англійці та французи в плані контролю за цілями, неможливо зробити в Німеччині". За його словами, "це знає кожен, хто мав справу з цією системою".

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Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км. Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

"Це справа України"

Те, як Київ використовує крилаті ракети, передані іншими країнами, є "справою Збройних сил України", йдеться у заяві МО Британії.

"Використання Україною Storm Shadow і процеси їхнього наведення є справою Збройних сил України. Сполучене Королівство разом з іншими союзниками надає Україні низку обладнання, щоб допомогти їй протистояти незаконній та неспровокованій агресії Росії", - сказав речник міністерства оборони Британії у заяві AFP, цитує DW.

У своїй заяві МО країни також зазначило, що використання Україною надісланої зброї дального радіусу дії було "основоположним для захисту її території". Вона "змінила стратегічну картину, успішно вчиняючи тиск на російські сили та їхню логістику та маршрути постачання".

Шольц проти постачання Україні Taurus

26 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре висловився проти того, щоб надавати Україні далекобійні ракети Taurus. На його думку, надання Україні таких ракет може втягнути Німеччину у війну.

"Ми ні в якому разі не повинні бути пов’язані з цілями, яких досягає ця система (мова про дальність ракет Taurus – ред.). Тому це не наступний варіант на порядку денному. Ця ясність також необхідна. Мене дивує, що деякі люди зовсім не хвилюються, вони навіть не замислюються над тим, чи може те, що ми робимо, в якомусь сенсі призвести до участі у війні", – зазначив Шольц.

Небажання Шольца допомогти Україні далекобійними ракетами суперечить позиції самих німецьких парламентарів. Адже перед цим Бундестаг проголосував за рекомендацію надати ці системи.

Основні характеристики ракет Taurus / Інфографіка Главреда​​​​​

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