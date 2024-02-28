УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Шольц звинуватив Британію у наведенні ракет на російські війська: йому відповіли

Яна Ставська
28 лютого 2024, 18:17
У Британії підкреслили, що Україна сама вирішує, як використовувати Storm Shadow у війні з окупантами.
Taurus, Шольц, Риши Сунак
Шольц "наїхав" на Британію і Францію, бо ті дали Україні далекобійні ракети, не переймаючись "наслідками" / Колаж: Головред, фото: Вікіпедія, Офіс президента

Німецький канцлер Олаф Шольц, намагаючись аргументувати чергову відмову постачати Україні Taurus, опосередковано звинуватив британців і французів у допомозі наведення Україною своїх далекобійних ракет на російські цілі. Йому відповіло Міноборони Британії.

Відповідну заяву Шольц зробив ще кілька днів тому. 26 лютого глава уряду ФРН пояснив, що ракети Taurus є зброєю дуже далекої дії, і додав, що "те, що роблять англійці та французи в плані контролю за цілями, неможливо зробити в Німеччині". За його словами, "це знає кожен, хто мав справу з цією системою".

відео дня

Ракети Taurus - що про них відомо

Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника.

Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника).

Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км.

Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг.

Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування).

З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

"Це справа України"

Те, як Київ використовує крилаті ракети, передані іншими країнами, є "справою Збройних сил України", йдеться у заяві МО Британії.

"Використання Україною Storm Shadow і процеси їхнього наведення є справою Збройних сил України. Сполучене Королівство разом з іншими союзниками надає Україні низку обладнання, щоб допомогти їй протистояти незаконній та неспровокованій агресії Росії", - сказав речник міністерства оборони Британії у заяві AFP, цитує DW.

У своїй заяві МО країни також зазначило, що використання Україною надісланої зброї дального радіусу дії було "основоположним для захисту її території". Вона "змінила стратегічну картину, успішно вчиняючи тиск на російські сили та їхню логістику та маршрути постачання".

Шольц проти постачання Україні Taurus

26 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре висловився проти того, щоб надавати Україні далекобійні ракети Taurus. На його думку, надання Україні таких ракет може втягнути Німеччину у війну.

"Ми ні в якому разі не повинні бути пов’язані з цілями, яких досягає ця система (мова про дальність ракет Taurus – ред.). Тому це не наступний варіант на порядку денному. Ця ясність також необхідна. Мене дивує, що деякі люди зовсім не хвилюються, вони навіть не замислюються над тим, чи може те, що ми робимо, в якомусь сенсі призвести до участі у війні", – зазначив Шольц.

Небажання Шольца допомогти Україні далекобійними ракетами суперечить позиції самих німецьких парламентарів. Адже перед цим Бундестаг проголосував за рекомендацію надати ці системи.

Шольц звинуватив Британію у наведенні ракет на російські війська: йому відповіли
Основні характеристики ракет Taurus / Інфографіка Главреда​​​​​

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини Німеччини новини Великобританії Олаф Шольц Німеччина війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Україна і Польща провели переговори щодо деблокади кордону: що вирішили

Україна і Польща провели переговори щодо деблокади кордону: що вирішили

19:24 Політика
Придністров'я не виправдало очікувань Кремля: ГУР про "звернення про захист" до РФ

Придністров'я не виправдало очікувань Кремля: ГУР про "звернення про захист" до РФ

18:21 Світ
Звернення Придністров'я "про захист" від Молдови: з'явилася перша реакція Росії

Звернення Придністров'я "про захист" від Молдови: з'явилася перша реакція Росії

17:08 Світ
Всі головні новини

Популярне

Вже не чутки: палац вперше повідомив про стан Міддлтон 8296

Вже не чутки: палац вперше повідомив про стан Міддлтон

Російський літак перетнув кордон: Німеччина та Франція підняли у повітря винищувачі 3666

Російський літак перетнув кордон: Німеччина та Франція підняли у повітря винищувачі

Що сталося з Кейт Міддлтон: принц Вільям екстрено відмовився від важливого заходу 3635

Що сталося з Кейт Міддлтон: принц Вільям екстрено відмовився від важливого заходу

Популярний український актор вперше зізнався, що вже 2 роки служить у ЗСУ 2971

Популярний український актор вперше зізнався, що вже 2 роки служить у ЗСУ

Останні новини

19:24

Україна і Польща провели переговори щодо деблокади кордону: що вирішили

19:22

Китайський гороскоп на 29 лютого: що треба починати, щоб зловити удачу

19:13

Війська НАТО в Україні "вже не табу": FT дізналася подробиці пропозиції Макрона

19:12

Які 3 помилки робить більшість з нас під час прибирання: мало хто про це здогадується

19:10

Якщо дати команду "фас!", то сидіти будуть усіПогляд

Виплати переселенцям, індексація пенсій, курс валют: що змінюється з 1 березняВиплати переселенцям, індексація пенсій, курс валют: що змінюється з 1 березня
18:54

Америка може схилити Україну до переговорів: сержант ЗСУ про можливі рішення

18:48

Сезон "м’ясних штурмів": Гуменюк розповіла про ситуацію на лівому березі Дніпра

18:37

Карма наздогнала: "Зірковий десант" Кремля потрапив під обстріл

18:21

Придністров'я не виправдало очікувань Кремля: ГУР про "звернення про захист" до РФ

Реклама
18:20

Як Росія може "працювати" з Придністров'я: у ЗСУ назвали один з варіантів

18:17

Популярний ведучий 1+1 Єгор Гордєєв розкрив подробиці особистого життя

18:17

Шольц звинуватив Британію у наведенні ракет на російські війська: йому відповіли

17:59

Основна ціль росіян: полковник ЗСУ попередив про загрозу для 2 населених пунктів

17:55

5 найкорисніших порад, які змусять дім пахнути свіжістю: господиня розповіла секретВідео

17:32

У РФ за наказом тітки з "Дому-2" крадуть вінки Навального для могили Пригожина

17:28

Польща планує повністю закрити кордон з Україною: Туск анонсував "болісне" рішення

17:24

Ветеринар назвав 5 тварин, яких він ніколи б не завів в якості домашніх вихованцівВідео

17:16

Анна Кошмал показала фото з чоловіком та розповіла про ревнощі в шлюбі

17:08

Звернення Придністров'я "про захист" від Молдови: з'явилася перша реакція Росії

16:47

Дієтолог назвав 5 продуктів, які після морозилки стають навіть кориснішими

Реклама
16:44

Ідея Макрона про війська НАТО в Україні: Зеленський зробив заяву

16:41

Лєра Кудрявцева здала чоловіка в клініку: з'явилися деталі

16:36

"Лукашенко може це зробити": боєць ЗСУ оцінив загрозу наступу з Білорусі

16:34

Це неприпустимо: влада Польщі покарає тих, хто висипав українське зерно

16:33

Компанія з російським корінням "Інкас Дубай" намагається потрапити на український оборонний ринок за підтримки "антикорупціонерів", - ЗМІ

16:30

"Путін не дозволить нікому жити вільно": Зеленський розкрив домовленості в Албанії

16:27

Зеленський назвав Путіна "вбивцею" і закликав Європу готуватися до ракет Росії

16:24

Юрій Великий порвав Мережу новою пародією на російського окупанта Ваню

16:08

Болісна втрата для ворога: полковник ЗСУ оцінив знищення рідкісних літаків РФ

15:57

Доньку Інни Мірошниченко захейтіли в Мережі - блогерка жорстко відповіла

15:39

Вистачило би на кілька міст: Жорін зробив заяву щодо втрат Росії в Авдіївці

15:38

Справжній кулінарний шедевр: рецепт закуски, яку готувати 1 хвилинуВідео

15:35

Генпрокуратура РФ знову "взялася" за Галкіна: що сталося

15:33

Ракета Таурус: що потрібно знати про таку зброюВідео

15:30

"Дронарня" готує інженерів БпЛА за підтримки FAVBET Tech

15:18

Заселяться роми: екс Остапчука пообіцяла влаштувати веселе життя ведучому з новою дружиною

15:14

Для чого потрібна кольорова смужка на зубній пасті: відповідь стоматологів

15:12

Противник застосовує тактику, проти якої немає "протиотрути": бої під Авдіївкою

14:59

Як позбутися від мурах в домі: нашестя зупинить спрей з 3 інгредієнтів

14:39

"Все ще не можу повірити": ексдружина Кличка розповіла, як святкувала 50-річчя

Реклама
14:36

У Придністров'ї звернулися "за допомогою" до Росії: які "рішення" були ухвалені

14:30

США ухвалили важливе рішення для українських переселенців: що варто знати

14:27

Каменських несподівано показала романтичне відео з Потапом і дивно підписала йогоВідео

14:23

24 лютого буде повторюватись: Буданов назвав умову закінчення війни з Росією

14:17

Найкраща розминка перед тренуванням: прості вправи на 6 хвилин, щоб "розігріти" тілоВідео

14:03

У Литві скасували концерт LP через худі з триколором

14:00

Франція може відправити війська в Україну, але є нюанс

13:47

Вже не чутки: палац вперше повідомив про стан Міддлтон

13:45

У Білорусі накопичують військову техніку: в Атеш розкрили деталі

13:38

В 1 з областей України заборонили наближатись до кордону: кого це стосується

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Персони
Кирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Гороскоп
Місячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти