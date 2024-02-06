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Зеленський доручив створити Сили безпілотних систем ЗСУ

Яна Ставська
6 лютого 2024, 19:15
Забезпеченням реалізації цього доручення повинні будуть зайнятися Кабмін та Генштаб.
Зеленський доручив створити Сили безпілотних систем ЗСУ
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Президент Володимир Зеленський доручив створити у структурі ЗСУ окремий рід сил безпілотних систем, ідеться в указі за 6 лютого.

Вказується, що рішення стосується "нарощування спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням".

"Кабінету Міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних Сил України опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил", - повідомляється в указі.

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Результати опрацювання повинні бути внесені на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

"Дрони ЗСУ змінили безпекову ситуацію у Чорному морі"

У своєму вечірньому зверненні Зеленський підкреслив важливість застосування безпілотних систем на полі бою.

"Дрони - безпілотні системи - довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі - це багато в чому робота саме дронів", - наголосив президент.

За словами глави держави, ідеться про створення спеціальних штатних посад під роботу з дронами, спеціальних підрозділів, ефективне тренування, систематизацію досвіду, постійне масштабування виробництв тощо. Відповідні пропозиції будуть внесені на розгляд РНБО.

"Продовжуємо перезавантаження державної системи - тих її елементів, які потрібні, щоб Україна досягла своїх цілей. Цілком справедливих цілей. Україна може перемогти. Має перемогти", - підкреслив Зеленський.

Раніше на цьому наполягав Залужний

У своїй новій статті головком зауважив швидкий розвиток озброєння та військової техніки. Генерал не виключав необхідність змінити стратегію на фронті.

Стратегія залежить від розвитку озброєння та військової техніки, підкреслював Залужний. Нині у війні між Україною та РФ акцент зсунувся на безпілотники, які сторони активно застосовують для ударів.

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