"У нас є рівність із РФ щодо дронів-камікадзе": глава Мінцифри висловився про БПЛА

За словами керівника Мінцифри і віцепрем'єра Михайла Федорова, на виробництво дронів-камікадзе виділяють тільки бюджетне фінансування.

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В Україні можна виробляти тисячі дронів-камікадзе - Федоров / колаж Главред, фото УНІАН

Віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров стверджує, що українські виробники вже досягли рівності з країною-агресором Росією за кількістю дальніх дронів-камікадзе. Про це чиновник розповів в інтерв'ю журналісту Іллі Кабачинському.

"Якщо говорити про нішу "шахедів" і дальніх дронів, я просто процитую Буданова. Він кілька днів тому в інтерв'ю сказав, що в нас є паритет щодо цих дронів. Я скажу, що це правда. У нас до десяти виробників, які виробляють дальні дрони-камікадзе", - сказав він.

За його словами, на виробництво таких дронів виділяється тільки бюджетне фінансування.

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"Можна виробляти тисячі цих дронів. Уже вироблено тисячі, майже щодня десь палає на території Росії. І це можна масштабувати. За півроку ми наздогнали [Росію - Главред] за кількістю. Росія повинна розуміти, що ми будемо далі масштабуватися, і ми тільки почали", - сказав Федоров.

За словами Федорова, українські інженери та військові паралельно розробляють методи радіоелектронної боротьби (для того, щоб приземляти ворожі дрони, а не тільки збивати).

"Наші партнери також дивляться, як дрони-камікадзе розвантажують системи ППО, і це виклик для будь-якої системи захисту неба", - підсумував чиновник.

Виробництво українських дронів

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що Україна здатна виробити понад один мільйон дронів на потреби Сил оборони.

"Ця цифра досить реалістична. Можливо, що більше буде дронів вироблено цього року. Дуже багато залежить від характеристик, про які дрони йдеться. Зараз мінімум 20-30% треба робити FPV-дрони з тепловізорами. FPV можна зробити і більше мільйона. Також має значення, яка технологія зв'язку буде активно розвиватися за 3-4 місяці, але загалом здібностей уже діючих компаній вистачає для того, щоб робити таку кількість", - вважає чиновник.

До того в статті американського журналу Foreign Policy йшлося про те, що Україна здатна перемогти Росію, Як вважають експерти, ключем до перемоги стануть точні повітряні удари українських військ і дронів по російських окупантах.

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