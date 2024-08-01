Військовозобов'язаних можуть доставити до ТЦК навіть після оновлення даних: у чому причина

Лариса Козак розповіла, у якому випадку військовозобов'язаних українців везтимуть до ТЦК навіть після своєчасного оновлення даних.

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Військовозобов'язаних можуть доставити до ТЦК навіть після оновлення даних / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Цензор.net

Військовозобов'язаних українців можуть доставити в ТЦК навіть у тому разі, якщо вони оновили свої дані протягом 60 днів. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Лариса Козак.

Вона стверджує, що доставити в ТЦК можуть людину, яка оновила дані, але при цьому вона не була в ТЦК, не проходила медичну комісію і не оформляла новий військово-обліковий документ для військовозобов'язаного.

"Таку людину в разі зупинки доправлять до ТЦК, тому що вона не потрапила на військовий облік військовозобов'язаних так, як того вимагають відповідні постанови. Правилами ведення військового обліку закріплено, що з метою постановки або зняття військовозобов'язаних з обліку громадянин має прибути особисто. Тобто якщо навіть автоматично якісь дані підтягнуто, але це було зроблено в обхід нормативно-правових актів, якими чітко розписано порядок дій як ТЦК, так і військовозобов'язаного громадянина, це є підставою для запрошення такого громадянина та доставлення його до ТЦК", - каже Лариса Козак. відео дня

Хто така Лариса Козак Лариса Сергіївна Козак - офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, капітан Збройних сил України.

Оновлення облікових даних військовозобов'язаних в Україні - головні новини:

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Протягом 60 днів українцям потрібно було оновити військово-облікові дані - до 16 липня. Зробити це пропонувалося в ТЦК і СП, Центрах надання адміністративних послуг або ж у застосунку для смартфонів Резерв+.

Військово-облікові дані оновили 4 690 496 військовозобов'язаних українців, сказали в Міноборони. Найбільше оновлювалися через Резерв+, найменше - шляхом відвідування ТЦК і СП.

У Київському ТЦК розповіли, що чекає на українців, які не оновилися до 16 липня. За словами представника військкомату Лариси Козир, на таку категорію військовозобов'язаних чекають штрафи або розшук у разі неявки за повісткою.

Закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Що таке "Резерв+"? "Резерв+" - це застосунок для українських військовозобов'язаних, призовників і резервістів, за допомогою якого можна дистанційно уточнити облікові дані в територіальному центрі комплектування (ТЦК). У Міноборони зазначають, що незабаром у "Резерв+" з'являться електронні направлення на ВЛК, а влітку з'явиться електронний військовий квиток. За словами спікера Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, повноцінна версія застосунку буде доступна влітку цього року.

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