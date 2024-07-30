Хто першим отримає повістки після оновлення даних: адвокат розкрив важливі нюанси

У якому випадку працівники ТЦК будуть піднімати паперову справу та вручну виписувати повістку - деталі у матеріалі.

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Кого можуть мобілізувати після оновлення даних / Колаж: Главред, фото: УП, ua.depositphotos.com, t.me/ministry_of_defense_ua

Адвокат Роман Сімутін заявив, що перші штрафи від 17 тисяч грн. до 25 тисяч 500 грн за неоновлення військово-облікових даних, ймовірно, очікуються через місяць, після 20 серпня або на початку вересня.

"Наприкінці серпня, десь після 20 числа. Якщо комусь вже відправили повістки після 16 липня, то в кінці серпня можно очікувати перші постанови тим, хто порушує чинне мобілізаційне законодавство", - каже Роман Сімутін в інтерв'ю для ТСН.

Він також зазначив, що першими, хто ймовірно отримає повістки на ВЛК у серпні, будуть ті військовозобов’язані, які оновили свої дані, але не мають ні відстрочки, ні бронювання.

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"Отримають повістки не всі. Дані оновили більше 4 мільйонів 600 тисяч військовозобов’язаних. Половина може мати відстрочки, інвалідність, трьох дітей. У певної кількості є бронювання. Залишається близько 1,5 мільйонів, які нібито не мають ніяких підстав. Не виключено, що тим, хто не має відстрочки та бронювання - їм прийдуть повістки", - каже Роман Сімутін.

За словами Сімутіна, якщо громадянин не оновив дані, а в реєстрі "Оберіг" немає даних на військовозобов’язаного, то працівники ТЦК будуть піднімати паперову справу та вручну виписувати повістку.

"Але ж таку людину можуть виявити і на блокпосту", - уточнює адвокат.

Оновлення військово-облікових даних в Україні / Інфографіка: Главред

Оновлення даних у ТЦК

Нагадаємо, що 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Відомо, що понад 4 млн українців оновили дані. У Міноборони зробили заяву про темпи мобілізації, адже показники дуже відрізняються від тих, що були наприкінці зими і на початку весни. Нині це значно перевищує потреби війська на тепер.

Адвокат розповів, хто зможе уникнути штрафів після оновлення даних у ТЦК. Військовозобов'язаних громадян, які вирішили не оновлювати свої військово-облікові дані, можуть оголосити у розшук, або накласти штраф припустив юрист Володимир Романчук.

У Міноборони жорстко висловилися щодо продовження термінів оновлення даних. Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповідає, що подовжувати строки поновлення даних ще 90 днів після 16 липня є недоцільним. Наразі існують можливості оновити ці дані в ТЦК і СП, ЦНАПах і "Резерв+"

ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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