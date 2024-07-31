Призовника можуть мобілізувати ще в черзі на "бронь": роз'яснення ТЦК

Законодавство не надало ТЦК прав сприяти бронюванню, відстрочувати призов на військову службу.

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В Україні можуть ухвалити економічне бронювання / Колаж Главред, фото УНІАН

Військовозобов'язаних можуть мобілізувати до набуття чинності "броні" від підприємства, якщо людина не перебуває на спеціальному військовому обліку.

Питання мобілізації такої категорії військовозобов'язаних залишається за рішенням керівників територіальних центрів, розповіла в інтерв'ю Главреду офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Лариса Козак.

При цьому вона підкреслила, що відстрочка від призову на військову службу надається вже заброньованим.

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"Заброньованим вважається той військовозобов'язаний, який має виписку з наказу Мінекономіки щодо свого бронювання", - пояснила Козак.

У Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначено, що строк вручення повістки громадянину, який особисто прибуває до ТЦК і підлягає призову на військову службу, може визначатися протягом двох місяців. Але тут ключове слово "протягом", тому це може бути будь-який проміжок часу, додала представник ТЦК.

Козак наголосила, що у громадян, які сумлінно до цього виконували встановлені правила військового обліку, жодних проблем із бронюванням виникнути не повинно було.

"Тому що не бронюються тільки ті, хто мають певні порушення: ті, хто не перебуває на військовому обліку, зняті з військового обліку і не відновлені, не мають актуальних військово-облікових документів, не здобували військово-облікової спеціальності", - розповіла вона.

Тобто громадянам, які стабільно дотримувалися цих правил, для того, щоб забронювати, навіть не потрібно відвідувати ТЦК - вони просто виконують норми оновлення даних через електронний застосунок, і жодної підстави скерувати їх до ТЦК у роботодавця немає.

Але тих, кому вручаються мобілізаційні повістки, можна вважати певними порушниками того чи іншого встановленого правила, які є ключовими під час визначення списків громадян, що пропонуються до бронювання.

Хто така Лариса Козак Лариса Сергіївна Козак - офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, капітан Збройних сил України.

Мобілізація в Україні - що таке економічне бронювання

8 червня Кабмін розширив перелік дефіцитних військово-навчальних спеціальностей, що підлягають бронюванню.

У березні 2024 року профільний Комітет Ради відхилив правки, які передбачали економічне бронювання для громадян із зарплатою від 35 тисяч гривень.

Оскільки модель економічного бронювання викликала критику в суспільстві, Кабмін запропонував запровадити "чіткі критерії" щодо "справедливої броні від мобілізації".

Прем'єр Шмигаль пояснював рішення необхідністю пошуків ресурсів підтримки українського війська.

"Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні в суспільства не виникало жодних запитань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі", - сказав він.

У червні в Раду внесли законопроєкт про економічне бронювання. У разі ухвалення деякі військовозобов'язані зможуть відкупитися від військової служби за рахунок сплати підвищених податків. Це ж стосується і компаній, які бажають забронювати своїх працівників.

Економічне бронювання - основні положення законопроєкту / Інфографіка: Главред

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