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Коли повістка вважається врученою та скільки днів на "явку": в ТЦК шокували заявою

Руслана Заклінська
31 липня 2024, 17:48
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Повістка надсилається рекомендованим листом з описом вкладення, що є доказом її отримання, наголосила представниця ТЦК Лариса Козак.
Коли повістка вважається врученою та скільки днів на 'явку': в ТЦК шокували заявою
Як і коли надсилаються повістки – роз'яснення від ТЦК / Колаж: Главред, фото: УП, Telegraf

Повістку виписують і надсилають громадянам Україні не пізніше наступного дня після її підписання. Військовозобов'язані повинні з'явитися до ТЦК впродовж 14 днів. Про це в інтервʼю Главреду розповіла офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Лариса Козак.

"Дата явки по такій повістці повинна визначатися не менше ніж через 14 днів. Це зроблено для того, щоб унеможливити питання, наприклад, затримки поштового відправлення, недоставлення даної повістки", - зазначила представниця ТЦК.

За її словами, якщо військовозобов'язаний оновив свої дані у системі "Резерв+", повістка надсилається на оновлену адресу. Тим, хто не оновив дані, повістку надсилають за місцем зареєстрованого проживання.

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Козак зауважила, що нормативно-правовий акт передбачає, що повістка надсилається рекомендованим листом з описом вкладення, і це є належним доказом її отримання після завершення 14-денного терміну.

"У будь-якому випадку, чи взяв громадянин цю повістку в руки особисто, чи не забрав з поштового відділення, чи вона повернулась у зв'язку із закінченням строків зберігання, чи навіть з відміткою "особа не проживає", така повістка буде вважатися автоматично врученою. І після цього вже можна запускати механізм накладення відповідного адміністративного стягнення", - пояснила вона.

Хто така Лариса Козак

Лариса Сергіївна Козак - офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, капітан Збройних сил України.

Коли повістка вважається врученою та скільки днів на 'явку': в ТЦК шокували заявою
Що відомо про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - вручення повісток

Нагадаємо, адвокат Роман Сімутін заявив, що першими отримають повістки ті військовозобов’язані, які оновили дані, але не мають відстрочки чи бронювання. Наразі в реєстрі "Оберіг" понад 4,6 млн осіб, з яких близько 1,5 млн можуть викликати для проходження медкомісії.

Також речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін скозав, що якщо українці оновлять свої військово-облікові дані або зареєструються в застосунку "Резерв+", повістки на вулицях не будуть вручатися. Він зазначив, що повістки можуть надсилати рекомендованим листом, оскільки наразі немає юридичної бази для запровадження електронних повісток.

Як повідомляв Главред, обмеження на керування транспортом для військовозобов'язаних не пов'язане з оновленням даних, а виникає через неможливість поліції знайти порушника, якого ТЦК подав у розшук. Офіцер Лариса Козак пояснила, що блокування банківських рахунків можливе лише через виконавче провадження, коли порушник не з'являється до ТЦК та не сплачує штрафи.

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