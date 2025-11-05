Виплати зростуть на 50%: ухвалено новий закон для сімей загиблих захисників

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає збільшення щомісячних державних виплат для сімей загиблих громадян.

Виплати сім’ям загиблих захисників зростуть / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

З 1 січня 2026 року щомісячна допомога сім’ям загиблих зросте

Виплата збільшиться з 1 до 1,5 мінімальної зарплати

Сума ділитиметься порівну між усіма членами родини

З 1 січня 2026 року в Україні змінюється порядок виплат сім’ям загиблих захисників та інших громадян, які віддали життя під час виконання обов’язків перед державою. Щомісячна допомога сім'ям загиблих зросте на 50%. Про це йдеться у проекті Закону.

Замість однієї мінімальної зарплати родини отримуватимуть 1,5 мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня відповідного року (із розрахунку на місяць).

Якщо на виплату претендує кілька членів родини (наприклад, дружина, батьки або діти), сума ділитиметься між ними порівну. Тобто кожен отримає свою частку.

Що саме змінює законопроєкт №13164

Одна з ініціаторок законопроєкту, нардепка Марія Мезенцева-Федоренко пояснила, що документ вирішує давню проблему - відсутність зрозумілого механізму, через яку родини змушені були роками судитися між собою за право отримувати виплати.

"Раніше відсутність прозорого механізму призводила до судових спорів, затримок і несправедливості в розподілі допомоги. Законопроєкт №13164 усуває ці прогалини: виплати розподілятимуться рівними частками між усіма членами сім’ї загиблого... Тепер жодна сім’я не чекатиме виплат роками через суди. Кожному гарантовано справедливу частку, а держава бере на себе роль арбітра лише в спірних випадках", - пояснила нардепка, яку цитує офіційний сайт партії "Слуга народу".

Виплати українцям - останні новини

Нагадаємо, 5 листопада Верховна Рада підвищила одноразову допомогу при народженні дитини до 50 тис. грн. Виплати почнуть діяти з 1 січня 2026 року.

Також Міноборони оновило порядок виплат сім’ям загиблих військових ЗСУ. Одноразова допомога 15 млн грн виплачуватиметься частинами - 3 млн одразу та 12 млн по 150 тис. грн щомісяця протягом 80 місяців.

Як повідомляв Главред, 1 листопада президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити та запустити комплексну програму "зимової підтримки" для населення. Програма має діяти вже в грудні 2025 року.

Про джерело: Верховна Рада України Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

