Результат вже відомий - чим закінчаться переговори Трампа і Орбана в Білому домі

Угорський прем’єр не має реальних важелів впливу для переговорів із Дональдом Трампом щодо можливості закупівель російської нафти, вказує експерт.

Чим закінчаться переговори Трампа і Орбана в Білому домі / Колаж: Главред, фото: X / Orbán Viktor, kremlin.ru

Лише Угорщина і Словаччина продовжують активно закуповувати російську нафту

Росія ігнорує мирні ініціативи Трампа

На президента США тисне зростання рейтингів підтримки України

Майбутній візит угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана до США на переговори з президентом Трампом не зможе вплинути на політику Білого дому щодо відмови від російських енергоносіїв. Про це в інтерв'ю Главреду розповів аналітик і експерт з енергетичної політики аналітичного центру Razom We Stand Максим Гардус.

Гардус зауважив, що якби в Орбана справді були підстави для гучних заяв, він уже б оголосив про свою "велику перемогу". Події останніх місяців, за словами аналітика, свідчать про те, що ірраціональність Трампа була значною мірою перебільшена, як і вплив Орбана на нього.

На початку, зазначив експерт, лунали загальні твердження про те, що Європа нібито продовжує купувати російську нафту. Проте Європейський Союз не є єдиною економічною структурою, адже російські енергоносії закуповують лише дві країни — Угорщина та Словаччина. Решта держав або зменшили залежність ще раніше, або повністю припинили імпорт ще у 2022 році. Це, зокрема, Польща, Німеччина, а також країни Балтії. Навіть ті держави Центральної Європи, які не мають виходу до моря, як Австрія та Чехія, змогли знайти альтернативні джерела постачання нафти й газу.

"І вже в останніх офіційних заявах адміністрації США (а не тільки проукраїнської опозиції) прямо названі країни, які продовжують купувати російську нафту: Словаччина і Угорщина. Таким чином, той гіпотетичний вплив і емоційна близькість, які нібито існували між Орбаном і Трампом, поки Трамп був кандидатом у президенти, ніяк не змінили розуміння національних інтересів США, яке у Трампа все ж є. Він бачить, що Росія ігнорує його мирні ініціативи", - вказує аналітик.

Гардус зазначив, що зустріч на Алясці фактично не дала жодних результатів.

За його словами, жодна з обіцянок, які Путін нібито дав Трампу, не була виконана. Це вже починає впливати на рейтинги, адже помітно, що підтримка України зростає не лише всередині Республіканської партії загалом, а й серед прихильників самого Трампа. Відтак у США майже сформувався консенсус на користь підтримки України, тоді як симпатії до Росії поділяє лише невелика меншість республіканців, і навіть серед послідовників руху MAGA далеко не всі виступають на боці Москви.

Аналітик наголосив, що для Трампа громадська думка і національні інтереси США мають значно більше значення, ніж позиція Угорщини, яка не може запропонувати Америці нічого суттєвого, окрім компліментів. Її товарообіг зі США мінімальний, транзитного значення країна не має, а вплив у межах ЄС надто обмежений, щоб створити якусь "протрампівську" коаліцію в Європарламенті. До того ж стиль Орбана залишається настільки суперечливим і токсичним, що навіть Європейська народна партія відмовляється приймати його назад до своїх лав.

"Таким чином, у Орбана просто немає карт для розмови з Трампом. Йому немає чого запропонувати натомість, щоб переконати знизити тиск на Росію. Тому можна з високою часткою впевненості сказати, що візит Орбана до Вашингтона закінчиться нічим. Якби це було не так, ми б уже побачили або витоки інформації з американської сторони, або тріумфальні заяви самого Орбана про "перемогу"", - резюмує він.

Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Як США можуть вплинути на закупівлю російської нафти Китаєм - думка експерта

Як писав Главред, політичний і економічний експерт Тарас Загородній висловив думку, що Сполучені Штати не мають реальних можливостей змусити Китай відмовитися від купівлі російської нафти.

За його словами, поки Вашингтон не вирішить проблему залежності від Китаю у сфері рідкоземельних металів, він не матиме дієвих інструментів впливу на Пекін.

Водночас, на думку експерта, щодо Індії у США такі важелі існують, тому ця країна, ймовірно, поступово скорочуватиме закупівлі російських енергоресурсів.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 4 листопада прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив проти вступу України до Європейського Союзу, наголосивши, що фінансова підтримка Києва здійснюється, зокрема, й за рахунок угорських коштів. Він заявив, що ЄС, на його думку, повинен обмежитися стратегічним партнерством з Україною без надання їй членства.

Раніше Орбан зробив низку суперечливих і цинічних заяв щодо війни в Україні. Зокрема, він заявив, що Росія нібито вже перемогла у війні, хоча водночас визнав її військову та економічну слабкість.

Водночас ініційована Орбаном "національна консультація" в Угорщині щодо вступу України до ЄС зазнала поразки — заповнили бюлетені лише 3–7% громадян. Про це повідомив лідер найбільшої опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр.

Про персону: Максим Гардус Максим Гардус - український аналітик та експерт з енергетичної політики та санкцій. Спеціалізується на питаннях нафтового ринку, міжнародних енергетичних відносин і впливу санкцій на російську економіку. Працює експертом аналітичного центру Razom We Stand, який просуває ідею глобальної відмови від російських енергоносіїв і зміцнення енергетичної стійкості демократичних країн. Має значний досвід у сфері стратегічних комунікацій та медіа, регулярно коментує енергетичні теми для українських та міжнародних ЗМІ. Відомий як фахівець, здатний доступно пояснювати складні енергетичні та економічні процеси, роблячи акцент на питаннях енергетичної безпеки.

