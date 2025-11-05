Віддають майже даром: в Україні обвалилася ціна на базовий продукт

Минулого року ціни на цей овоч були на 41% вищими.

https://glavred.net/economics/otdayut-pochti-darom-v-ukraine-obvalilas-cena-na-bazovyy-produkt-10712624.html Посилання скопійоване

Яка вартість цибулі в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні стрімко дешевшає цибуля

Її вже продають по 5-10 грн/кг

За тиждень ціна впала в середньому на 25%

Ціни на цибулю в Україні знову зменшились. Все через те, що попит на овоч істотно впав, але пропозиція на ринку помітно збільшилася. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що дрібні господарства почали активно розпродавати продукцію з необладнаних сховищ і готові йти на поступки в надії реалізувати наявні обсяги до настання холодів.

відео дня

Так, на сьогоднішній день українські виробники готові відвантажувати цибулю по 5-10 грн/кг, що в середньому на 25% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

"Зростання пропозиції обумовлено бажанням фермерів якнайшвидше позбутися овочів середньої та низької якості. Водночас попит на таку продукцію залишається порівняно невисоким, в основному таку цибулю купують мережі та перекупники для поточних продажів, оскільки для тривалого зберігання вона практично непридатна", - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що на сьогоднішній день цибуля в Україні вже надходить у продаж в середньому на 41% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Чи подорожчають продукти у листопаді

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповідав, що у період холодів українці спостерігатимуть зростання витрат на зберігання різних груп продуктів. За його словами, особливо це стосується овочевої продукції.

Він наголошує, що у листопаді ціноутворення значною мірою залежатиме від стану підприємств і їхньої готовності до зберігання в умовах можливих блекаутів.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, експертка Всесвітнього банку з розвитку плодоовочівництва Оксана Руженкова говорила, що у випадку подорожчання курятина коштуватиме на 5-7, максимум 10 гривень дорожче, ніж зараз.

Наукова співробітниця відділу аграрного ринку Інституту аграрної економіки Інна Сало заявляла, що до кінця 2025 року очікується сезонне щомісячне здорожчання яблук на 7 – 10% порівно з нинішніми цінами.

В Україні також дорожчають солодкі напої, такі як кока-кола та соки. Зокрема, пачка яблучного соку Galicia, об'ємом в один літр, вже коштує в середньому майже 100 гривень - 98,02 гривні. Хоча ще в жовтні такий сік продавали по 86,81 гривні.

Читайте також:

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред