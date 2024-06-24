Оновлення даних у ТЦК: юрист пояснив, з якими документами потрібно йти

Військовозобов'язані до 16 липня зобов'язані оновити свої персональні дані. Адвокат детально розповів, які документи потрібно надати ТЦК або ЦНАПу.

https://glavred.net/ukraine/obnovlenie-dannyh-v-tck-yurist-poyasnil-s-kakimi-dokumentami-nuzhno-idti-10575335.html Посилання скопійоване

Оновлення даних у ТЦК: які документи потрібно мати / Колаж: Главред, фото: УНІАН, telegraf.com.ua, freepik.com

В Україні з 18 травня 2024 року набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним військовозобов'язані особи протягом 60 днів - аж до 16 липня - зобов'язані оновити свої персональні дані в ТЦК і СП (у просторіччі -військкомати) або ЦНАП. Як заявив адвокат Андрій Карпенко, водночас із собою військовозобов'язані повинні мати певний пакет документів.

До числа цих документів входять:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

військовий квиток або тимчасове посвідчення;

медичні документи;

довідку про освіту;

водійське посвідчення (якщо планується несення служби на посаді водієм).

Якщо ж людина має право на відстрочку від мобілізації, то їй при собі необхідно мати документи, які підтверджують цей факт.

відео дня

Під час оновлення даних у додатку "Резерв+" слід звернути увагу на:

фактичну адресу проживання;

номери дійсних засобів зв'язку (номер мобільного телефону);

адресу електронної пошти (за наявності).

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії у віці від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Закон про мобілізацію - головне

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України ухвалила в другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. Загалом народні депутати внесли 4294 поправок до запропонованого урядом законопроєкту про мобілізацію.

Згідно з новим законом про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, військовозобов'язані громадяни мають прибути до ТЦК і СП для уточнення своїх даних. А після цього їх обов'язково планують направити на ВЛК (навіть якщо їм надають відстрочку). Інформація про придатність до військової служби, яка визначається ВЛК, є одним із головних пунктів військово-облікових даних.

Крім того, діятиме заборона на відправлення за межі України або передачу транспорту, який призначений для доукомплектування ЗСУ.

У суботу, 4 травня, набули чинності нові норми, що змінюють положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Відтепер скасовується статус "обмежено придатний", натомість чоловіків поділять на "придатних" і "непридатних".

Тим часом у МЗС України запровадили обмеження на отримання закордонних паспортів за кордоном для чоловіків від 18 до 60 років.

Військовозобов'язані, які отримали повістку, можуть звернутися не лише до ТЦК, а й до рекрутингового центру, де триває набір на службу до Сил оборони України.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред