Оновлення даних у ТЦК: юрист пояснив, з якими документами потрібно йти

В Україні з 18 травня 2024 року набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним військовозобов'язані особи протягом 60 днів - аж до 16 липня - зобов'язані оновити свої персональні дані в ТЦК і СП (у просторіччі -військкомати) або ЦНАП. Як заявив адвокат Андрій Карпенко, водночас із собою військовозобов'язані повинні мати певний пакет документів.
До числа цих документів входять:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- військовий квиток або тимчасове посвідчення;
- медичні документи;
- довідку про освіту;
- водійське посвідчення (якщо планується несення служби на посаді водієм).
Якщо ж людина має право на відстрочку від мобілізації, то їй при собі необхідно мати документи, які підтверджують цей факт.
Під час оновлення даних у додатку "Резерв+" слід звернути увагу на:
- фактичну адресу проживання;
- номери дійсних засобів зв'язку (номер мобільного телефону);
- адресу електронної пошти (за наявності).
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії у віці від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.
Закон про мобілізацію - головне
Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України ухвалила в другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. Загалом народні депутати внесли 4294 поправок до запропонованого урядом законопроєкту про мобілізацію.
Згідно з новим законом про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, військовозобов'язані громадяни мають прибути до ТЦК і СП для уточнення своїх даних. А після цього їх обов'язково планують направити на ВЛК (навіть якщо їм надають відстрочку). Інформація про придатність до військової служби, яка визначається ВЛК, є одним із головних пунктів військово-облікових даних.
Крім того, діятиме заборона на відправлення за межі України або передачу транспорту, який призначений для доукомплектування ЗСУ.
У суботу, 4 травня, набули чинності нові норми, що змінюють положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Відтепер скасовується статус "обмежено придатний", натомість чоловіків поділять на "придатних" і "непридатних".
Тим часом у МЗС України запровадили обмеження на отримання закордонних паспортів за кордоном для чоловіків від 18 до 60 років.
Військовозобов'язані, які отримали повістку, можуть звернутися не лише до ТЦК, а й до рекрутингового центру, де триває набір на службу до Сил оборони України.
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