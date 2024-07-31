Що чекає на українців, які не оновилися до 16 липня: у ТЦК зробили заяву

Повістки поштою та направлення на проходження військово-лікарської комісії можуть приходити всім військовозобов'язаним українцям, сказали у ТЦК і СП.

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За неявку в ТЦК за повісткою поштою українцям загрожує штраф і розшук / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Генштаб ЗСУ

Усі військовозобов'язані в Україні, як ті, що оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, так і ті, що не оновили, можуть отримати повістки на свої домашні адреси поштою або направлення на проходження військово-лікарської комісії. Тим, хто не уточнив свої дані, загрожує штраф і розшук. Про це заявила офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Лариса Козак.

В інтерв'ю Главреду вона розповіла про те, що уточнення даних - обов'язок громадян згідно із законодавством. ТЦК і СП отримують дані про військовозобов'язаних, після чого їм можуть надіслати повістки поштою, зокрема й на проходження ВЛК.

"Уточнення даних - це повідомлення актуального місця проживання громадянина та актуалізація його контактних даних (прізвище, ім'я по батькові, e-mail, номер мобільного телефону). Це потрібно для того, щоб районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мали актуальну інформацію та використовували такі дані в процесі здійснення оповіщення. Тобто привілеєм для громадян, які оновили дані в будь-який доступний спосіб, є те, що в разі надсилання повістки або запрошення до ТЦК на проходження військово-лікарської комісії, уточнення даних, взяття на облік такі громадяни однозначно знатимуть, що цю повістку надіслано. Вони знайдуть її у своїй поштовій скриньці і будуть розуміти, чи є якісь порушення", - зазначила Козак.

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Що чекає на тих, хто не оновив військово-облікові дані

Військовозобов'язані, які не виконали вимоги закону, отримають повістки за неактуальними адресами та будуть притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів.

"Звичайно, громадяни, які не оновили дані і не проживають за зареєстрованим, задекларованим місцем проживання, отримуватимуть повістки за неактуальними адресами. Відповідно, після цього вони будуть притягнуті до адміністративної відповідальності, отримуватимуть копії цих постанов і дізнаватимуться про існування певних адміністративних стягнень уже тоді, коли постанова піде до обов'язкового виконання у виконавчу службу", - пояснила Козак.

Що буде, якщо не з'явитися за повісткою

Якщо громадянин не прибув за повісткою до ТЦК і СП, військкомат має право винести постанову про штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Інформація про військовозобов'язаного передається до поліції, щоб правоохоронці доставили людину до військкомату.

"Законодавством не передбачено одразу винесення постанови про накладення адміністративного стягнення. Процедура така: військовозобов'язаним, які не уточнили свої дані, ТЦК надсилає повістку за останнім відомим місцем проживання. Після неприбуття за цією повісткою, ТЦК має право одразу винести постанову і накласти адміністративне стягнення (штраф від 17 до 25 тис. грн). І вже після неприбуття за повісткою, дані про такого громадянина передаються відповідним повідомленням до органів Національної поліції з метою здійснення його адміністративного розшуку та доставки до відповідного ТЦК. І після цього окремо громадянин також буде притягатися до адмінвідповідальності за неоновлення даних. Тобто це два окремих порушення", - наголосила Лариса Козак.

ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

Оновлення військово-облікових даних для військовозобов'язаних - головні новини за темою:

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Військовозобов'язаним українцям протягом 60 днів потрібно було оновити свої військово-облікові дані - до 16 липня. Оновити дані рекомендувалося в ТЦК і СП, Центрах надання адміністративних послуг або в застосунку Резерв+.

Були ініціативи щодо продовження терміну оновлення даних до 150 днів, але їх не підтримали в Міноборони. У військовому відомстві вважають, що такі пропозиції недоцільні.

У Міноборони також розповіли, що протягом 60 днів свої військово-облікові дані оновили 4 690 496 військовозобов'язаних. Найбільше через Резерв+, найменше громадяни оновлювалися в ТЦК.

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