УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Що чекає на українців, які не оновилися до 16 липня: у ТЦК зробили заяву

Андрій Ганчук
31 липня 2024, 14:30
645
Повістки поштою та направлення на проходження військово-лікарської комісії можуть приходити всім військовозобов'язаним українцям, сказали у ТЦК і СП.
Що чекає на українців, які не оновилися до 16 липня: у ТЦК зробили заяву
За неявку в ТЦК за повісткою поштою українцям загрожує штраф і розшук / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Генштаб ЗСУ

Усі військовозобов'язані в Україні, як ті, що оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, так і ті, що не оновили, можуть отримати повістки на свої домашні адреси поштою або направлення на проходження військово-лікарської комісії. Тим, хто не уточнив свої дані, загрожує штраф і розшук. Про це заявила офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Лариса Козак.

В інтерв'ю Главреду вона розповіла про те, що уточнення даних - обов'язок громадян згідно із законодавством. ТЦК і СП отримують дані про військовозобов'язаних, після чого їм можуть надіслати повістки поштою, зокрема й на проходження ВЛК.

"Уточнення даних - це повідомлення актуального місця проживання громадянина та актуалізація його контактних даних (прізвище, ім'я по батькові, e-mail, номер мобільного телефону). Це потрібно для того, щоб районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мали актуальну інформацію та використовували такі дані в процесі здійснення оповіщення. Тобто привілеєм для громадян, які оновили дані в будь-який доступний спосіб, є те, що в разі надсилання повістки або запрошення до ТЦК на проходження військово-лікарської комісії, уточнення даних, взяття на облік такі громадяни однозначно знатимуть, що цю повістку надіслано. Вони знайдуть її у своїй поштовій скриньці і будуть розуміти, чи є якісь порушення", - зазначила Козак.

відео дня

Що чекає на тих, хто не оновив військово-облікові дані

Військовозобов'язані, які не виконали вимоги закону, отримають повістки за неактуальними адресами та будуть притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів.

"Звичайно, громадяни, які не оновили дані і не проживають за зареєстрованим, задекларованим місцем проживання, отримуватимуть повістки за неактуальними адресами. Відповідно, після цього вони будуть притягнуті до адміністративної відповідальності, отримуватимуть копії цих постанов і дізнаватимуться про існування певних адміністративних стягнень уже тоді, коли постанова піде до обов'язкового виконання у виконавчу службу", - пояснила Козак.

Що буде, якщо не з'явитися за повісткою

Якщо громадянин не прибув за повісткою до ТЦК і СП, військкомат має право винести постанову про штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Інформація про військовозобов'язаного передається до поліції, щоб правоохоронці доставили людину до військкомату.

"Законодавством не передбачено одразу винесення постанови про накладення адміністративного стягнення. Процедура така: військовозобов'язаним, які не уточнили свої дані, ТЦК надсилає повістку за останнім відомим місцем проживання. Після неприбуття за цією повісткою, ТЦК має право одразу винести постанову і накласти адміністративне стягнення (штраф від 17 до 25 тис. грн). І вже після неприбуття за повісткою, дані про такого громадянина передаються відповідним повідомленням до органів Національної поліції з метою здійснення його адміністративного розшуку та доставки до відповідного ТЦК. І після цього окремо громадянин також буде притягатися до адмінвідповідальності за неоновлення даних. Тобто це два окремих порушення", - наголосила Лариса Козак.

ТЦК та СП

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

Оновлення військово-облікових даних для військовозобов'язаних - головні новини за темою:

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Військовозобов'язаним українцям протягом 60 днів потрібно було оновити свої військово-облікові дані - до 16 липня. Оновити дані рекомендувалося в ТЦК і СП, Центрах надання адміністративних послуг або в застосунку Резерв+.

Були ініціативи щодо продовження терміну оновлення даних до 150 днів, але їх не підтримали в Міноборони. У військовому відомстві вважають, що такі пропозиції недоцільні.

У Міноборони також розповіли, що протягом 60 днів свої військово-облікові дані оновили 4 690 496 військовозобов'язаних. Найбільше через Резерв+, найменше громадяни оновлювалися в ТЦК.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

військкомати повестка ТЦК та СП
Реклама

Головне за день

Чи підійде документ із Резерв+ для броні від мобілізації: відповідь Міноборони

Чи підійде документ із Резерв+ для броні від мобілізації: відповідь Міноборони

17:18 Україна
База росіян злетіла в повітря: бійці ГУР влупили по аеродрому в Сирії

База росіян злетіла в повітря: бійці ГУР влупили по аеродрому в Сирії

16:36 Світ
РФ атакувала Україну "економверсією Шахеда" : в ГУР назвали особливість "шахедної ночі"

РФ атакувала Україну "економверсією Шахеда" : в ГУР назвали особливість "шахедної ночі"

16:33 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Путін відмовиться від України : з'явився несподіваний сценарій завершення війни 13028

"Путін відмовиться від України": з'явився несподіваний сценарій завершення війни

Чому в Польщі не можна говорити Таня 3412

Чому в Польщі не можна говорити Таня

Не дочекався повернення: у полоні помер захисник Маріуполя, якого донька впізнала на судилищі 3096

Не дочекався повернення: у полоні помер захисник Маріуполя, якого донька впізнала на судилищі

Путіністка Лариса Доліна опинилася на вулиці без житла - що сталося 2532

Путіністка Лариса Доліна опинилася на вулиці без житла - що сталося

Останні новини

17:48

Коли повістка вважається врученою та скільки днів на "явку": в ТЦК шокували заявою

17:45

У Мережі пишуть про появу на Київщині отруйних павуків: як захиститисяВідео

17:18

Чи підійде документ із Резерв+ для броні від мобілізації: відповідь Міноборони

17:14

Серіалу "Величне століття" 10 років: який зараз вигляд мають головні герої драми

16:54

З незмінними Нікітою Добриніним і Наталі Солонік: на ТЕТ стартує новий сезон проєкту "Ближче до зірок"

Нові права, виплати та надбавки до пенсії: що зміниться для українців з 1 серпняНові права, виплати та надбавки до пенсії: що зміниться для українців з 1 серпня
16:49

Дружина загинула, син поранений: рятувальник приїхав на руїни свого будинку після удару РФ

16:36

База росіян злетіла в повітря: бійці ГУР влупили по аеродрому в Сирії

16:33

РФ атакувала Україну "економверсією Шахеда" : в ГУР назвали особливість "шахедної ночі"

16:30

Церковне свято 1 серпня: що заборонено робити на Медовий спас

Реклама
16:16

ЗСУ могли уразити Мі-8 РФ із "трьохсотими", над Донецьком - величезний стовп диму

15:58

РФ зазнала величезних втрат, Путін ухвалив нове рішення щодо війни

15:54

Засідка для диверсантів: на Чернігівщині "покришили" елітних спецпризначенців РФ

15:31

Україна для відбиття масованої атаки РФ пішла на незвичайні кроки: що відомо

15:23

Як не втратити гроші в серпні 2024 року: астролог назвав ключові дати

15:09

Варто бути обережними: в які дні серпня варто уникати подорожей – РоссВідео

14:57

Кохана і сім'я на першому місці: найвірніші знаки зодіаку

14:57

Мама Христини Соловій відреагувала на "нецензурний" скандал зіркової донькиВідео

14:53

"Шахед" так не падає": РФ могла бити по Україні новими дронами – експертВідео

14:30

Що чекає на українців, які не оновилися до 16 липня: у ТЦК зробили заяву

14:25

Другий день поспіль: чому в Україні не вимикають світло – відповідь ДТЕК

Реклама
14:08

Коли твій дідуня - Термінатор: зять Шварценеггера показав смішне фото з онуками

13:57

Прямих доказів немає: 18-річного "вбивцю" Фаріон можуть випустити на волю

13:35

Від блокування рахунків до розшуку: у ТЦК розкрили, що "світить" ухилянтам

13:22

Геніальний рецепт "сирої" аджики на зиму, від якої всі мліють - готується миттєвоВідео

13:14

Гарріс уже обганяє Трампа: що буде з Україною за жінки-президента

12:37

Чому в Польщі не можна говорити Таня

12:36

"Вибили" десятки цілей у РФ: ЗМІ розкрили деталі масштабної кібератаки ГУР

12:28

"Ну вибрала і вибрала": Данилко відверто висловився про колишню подругу Повалій

12:25

З травня Україна призиває в армію близько 30 тисяч осіб щомісяця - NYT

12:17

Точно не з собак: із чого роблять господарське мило – секрет відомого засобуВідео

12:09

Кардинальні зміни: Володимир Дантес показався з короткою стрижкою

12:00

ВЛК під час бронювання, вручення повісток та штрафи: інтервʼю з представницею Київського ТЦК

11:43

РФ перекидає штурмовиків на Харківщину: названо напрямок нової атаки

11:22

ЗС РФ швидко просуваються до Покровська: у ЗСУ розповіли про нову тактику ворога

11:15

Можлива співпраця Індії та України: в США зробили "цікаву" заяву

10:55

Війська РФ просунулися в районі двох міст на Донбасі: в ISW розкрили деталі

10:53

Китайський гороскоп на завтра 1 серпня: Тиграм - зміни в житті, Щурам - драма

10:34

Підірвали військовий склад росіян: ЗСУ потужно вдарили по цілях у Курській області

10:28

"Огидна огида": Христина Соловій жорстко відреагувала на скандал у Чорноморську

10:27

Привітання з хрестинами - красиві картинки і душевні побажання

Реклама
10:22

Масована атака дронів на Київ: сили ППО збили 89 "Шахедів"

10:16

Аномальна спека через бойові дії: еколог здивував, якими будуть наслідки війни

09:45

РФ кинула в бій новий ракетний комплекс Bulsae-4 з КНДР: у Forbes дізналися деталі

09:40

Розкрито правду таємного повернення Нікіти Преснякова в РФ - деталі

09:35

РФ підбирається до ключового міста для ЗСУ: чим загрожує втрата Покровська - CNN

09:26

Гороскоп на завтра 1 серпня: Терезам - великий куш, Близнюкам - виснажлива суперечка

09:20

Навіть ракету побачили: в РФ знову жаліються на атаку дронів – що відомоВідео

09:03

Максим Галкін публічно "попустив" путініста Філіпа Кіркорова

08:21

У Тегерані ліквідували лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію - ЗМІ

08:16

Чи можливий новий літній наступ РФ: в ISW сказали, чого чекати на фронті

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки и хитрости
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти