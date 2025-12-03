Бронь за новими правилами: хто отримає захист від мобілізації вже з 4 грудня

Оформити бронювання за новими правилами можна тільки один раз на рік.

https://glavred.net/ukraine/bron-po-novym-pravilam-kto-poluchit-zashchitu-ot-mobilizacii-uzhe-s-4-dekabrya-10720865.html Посилання скопійоване

Нові правила бронювання від 4 грудня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, АрміяInform

Що відомо:

З 4 грудня підприємства ОПК та критично важливі компанії можуть бронювати працівників без ліміту

Бронь поширюється навіть на тих, хто має проблеми з військовими документами чи перебуває у розшуку

Оформити бронювання можна один раз на рік

В Україні до 3 лютого 2026 року продовжено воєнний стан та мобілізаційні заходи. Водночас із 4 грудня 2025 року набуває чинності новий порядок бронювання працівників, який суттєво змінює правила для підприємств та організацій.

відео дня

Нові можливості для компаній

Згідно із законом "Про внесення змін до деяких законів щодо трудових відносин в умовах воєнного стану", підприємства оборонно-промислового комплексу та критично важливі організації тепер можуть бронювати співробітників без обмежень за кількістю. Це дозволить зберігати повний штат, якщо він необхідний для виконання завдань.

Важливим нововведенням стало те, що бронювати можна і тих працівників, які мають проблеми з військово-обліковими документами, не оновили персональні дані або навіть перебувають у розшуку за порушення правил мобілізації. Раніше такі категорії автоматично втрачали право на бронь.

Проте для них діє обмеження: бронь надається лише на 45 календарних днів із моменту працевлаштування. За цей час працівники мають виправити документи та знятися з розшуку. Якщо цього не зробити, роботодавець може звільнити їх після закінчення терміну.

Бронь не звільняє від штрафів за статтями 210 і 210¹ КУпАП. Оформити бронювання за новими правилами можна лише один раз на рік.

Хто має право на бронь

Відповідно до статті 25 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та постанови Кабміну №76, бронюванню підлягають:

працівники органів державної влади та місцевого самоврядування;

співробітники правоохоронних і судових органів, включно з Нацполіцією, НАБУ, ДБР, прокуратурою, ДСНС, БЕБ та іншими структурами;

працівники підприємств, що виконують мобілізаційні завдання;

співробітники критично важливих підприємств для армії, економіки та життєзабезпечення населення, а також їхні кінцеві власники.

Чи знизять мобілізаційний вік в Україні - думка війського

Як писав Главред, командир 93 ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Куртков вважає, що зниження мобілізаційного віку до 18 років в Україні стає реалістичним кроком через поточну ситуацію на фронті.

За його словами, добровільно-примусова мобілізація мала б бути запроваджена ще на початку війни, проте практика показує, що рішення ухвалюють із запізненням. "Швидше за все, ми почнемо мобілізовувати їх тоді, коли вже треба було зробити ще вчора", – зазначив Куртков.

Експерт підкреслює, що такий крок може стати вимушеним через нестачу ресурсів та потребу у поповненні ЗСУ, і водночас нагадує про важливість ретельного підходу до організації мобілізації молоді.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше Главред розповідав, що у Верховній Раді обговорюють посилення відповідальності для військовозобов’язаних, які намагаються уникнути мобілізації під час війни. Законодавці прагнуть створити реальні наслідки для тих, хто ігнорує свій конституційний обов’язок захищати державу.

Також Міністерство оборони повідомило про розширення можливостей застосунку "Резерв+": тепер військовозобов’язані можуть отримати відстрочку від служби, якщо їхній батько або мати має інвалідність I чи II групи.

Нагадаємо, що нардеп Федір Веніславський говорив, що в Україні діє директива, що передбачає мобілізацію чоловіків віком 50–60 років лише за окремим розпорядженням Генерального штабу – це є узгодженою позицією військового керівництва.

Що ще варто прочитати:

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред