Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Бронь за новими правилами: хто отримає захист від мобілізації вже з 4 грудня

Дар'я Пшеничник
3 грудня 2025, 11:55
189
Оформити бронювання за новими правилами можна тільки один раз на рік.
Мобилизация
Нові правила бронювання від 4 грудня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, АрміяInform

Що відомо:

  • З 4 грудня підприємства ОПК та критично важливі компанії можуть бронювати працівників без ліміту
  • Бронь поширюється навіть на тих, хто має проблеми з військовими документами чи перебуває у розшуку
  • Оформити бронювання можна один раз на рік

В Україні до 3 лютого 2026 року продовжено воєнний стан та мобілізаційні заходи. Водночас із 4 грудня 2025 року набуває чинності новий порядок бронювання працівників, який суттєво змінює правила для підприємств та організацій.

відео дня

Нові можливості для компаній

Згідно із законом "Про внесення змін до деяких законів щодо трудових відносин в умовах воєнного стану", підприємства оборонно-промислового комплексу та критично важливі організації тепер можуть бронювати співробітників без обмежень за кількістю. Це дозволить зберігати повний штат, якщо він необхідний для виконання завдань.

Важливим нововведенням стало те, що бронювати можна і тих працівників, які мають проблеми з військово-обліковими документами, не оновили персональні дані або навіть перебувають у розшуку за порушення правил мобілізації. Раніше такі категорії автоматично втрачали право на бронь.

Проте для них діє обмеження: бронь надається лише на 45 календарних днів із моменту працевлаштування. За цей час працівники мають виправити документи та знятися з розшуку. Якщо цього не зробити, роботодавець може звільнити їх після закінчення терміну.

Бронь не звільняє від штрафів за статтями 210 і 210¹ КУпАП. Оформити бронювання за новими правилами можна лише один раз на рік.

Хто має право на бронь

Відповідно до статті 25 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та постанови Кабміну №76, бронюванню підлягають:

  • працівники органів державної влади та місцевого самоврядування;
  • співробітники правоохоронних і судових органів, включно з Нацполіцією, НАБУ, ДБР, прокуратурою, ДСНС, БЕБ та іншими структурами;
  • працівники підприємств, що виконують мобілізаційні завдання;
  • співробітники критично важливих підприємств для армії, економіки та життєзабезпечення населення, а також їхні кінцеві власники.

Чи знизять мобілізаційний вік в Україні - думка війського

Як писав Главред, командир 93 ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Куртков вважає, що зниження мобілізаційного віку до 18 років в Україні стає реалістичним кроком через поточну ситуацію на фронті.

За його словами, добровільно-примусова мобілізація мала б бути запроваджена ще на початку війни, проте практика показує, що рішення ухвалюють із запізненням. "Швидше за все, ми почнемо мобілізовувати їх тоді, коли вже треба було зробити ще вчора", – зазначив Куртков.

Експерт підкреслює, що такий крок може стати вимушеним через нестачу ресурсів та потребу у поповненні ЗСУ, і водночас нагадує про важливість ретельного підходу до організації мобілізації молоді.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше Главред розповідав, що у Верховній Раді обговорюють посилення відповідальності для військовозобов’язаних, які намагаються уникнути мобілізації під час війни. Законодавці прагнуть створити реальні наслідки для тих, хто ігнорує свій конституційний обов’язок захищати державу.

Також Міністерство оборони повідомило про розширення можливостей застосунку "Резерв+": тепер військовозобов’язані можуть отримати відстрочку від служби, якщо їхній батько або мати має інвалідність I чи II групи.

Нагадаємо, що нардеп Федір Веніславський говорив, що в Україні діє директива, що передбачає мобілізацію чоловіків віком 50–60 років лише за окремим розпорядженням Генерального штабу – це є узгодженою позицією військового керівництва.

Що ще варто прочитати:

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація війна в Україні призов Бронь від мобілізації
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Bild заявили про повну окупацію Покровська - в Генштабі зробили важливу заяву

У Bild заявили про повну окупацію Покровська - в Генштабі зробили важливу заяву

13:20Фронт
У Росії підірвали нафтопровід "Дружба": ЗМІ розкрили деталі гучної операції

У Росії підірвали нафтопровід "Дружба": ЗМІ розкрили деталі гучної операції

12:25Світ
Україна готує нову зустріч у Брюсселі з партнерами: про що говоритимуть

Україна готує нову зустріч у Брюсселі з партнерами: про що говоритимуть

12:12Політика
Реклама

Популярне

Більше
Українців закликали наклеїти харчову плівку на вікна: у чому причина

Українців закликали наклеїти харчову плівку на вікна: у чому причина

Карта Deep State онлайн за 3 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

У Росії підірвали нафтопровід "Дружба": ЗМІ розкрили деталі гучної операції

У Росії підірвали нафтопровід "Дружба": ЗМІ розкрили деталі гучної операції

Бруд просто відпаде сам: хитрий спосіб відмити багаторічний нагар з сковорідки

Бруд просто відпаде сам: хитрий спосіб відмити багаторічний нагар з сковорідки

"Не кожна країна може таким похвалитись": під центром Києва знайшли унікальний скарб

"Не кожна країна може таким похвалитись": під центром Києва знайшли унікальний скарб

Останні новини

13:20

У Bild заявили про повну окупацію Покровська - в Генштабі зробили важливу заяву

12:58

Як повня у Близнюках переверне життя кожного з 4 по 20 грудня - прогнозВідео

12:58

Україна втратила цілі міста: експертка назвала жахливі демографічні підрахунки

12:50

15 січня на Київстар ТБ відбудеться премʼєра Original-серіалу "Тиха Нава" з Олександром Рудинським у головній ролі

12:47

Голлівудському акторові поставили смертельний діагноз

Трамп поспішає завершити війну, він залежний від згоди Європи та України - ЖовтенкоТрамп поспішає завершити війну, він залежний від згоди Європи та України - Жовтенко
12:25

У Росії підірвали нафтопровід "Дружба": ЗМІ розкрили деталі гучної операціїВідео

12:21

Вже варто запасатись: улюблений новорічний напій українців скоро подорожчає

12:12

Україна готує нову зустріч у Брюсселі з партнерами: про що говоритимуть

12:00

Апетити зростають: Селезньов - про погрози Путіна "санітарною зоною" на півночі

Реклама
11:55

Бронь за новими правилами: хто отримає захист від мобілізації вже з 4 грудня

11:51

Путін не відкинув мирний план Трампа - в Кремлі розкрили деталі переговорів з США

11:39

"Усе робить по справі": Андрій Ісаєнко назвав найкращого актора в Україні

11:32

"Путін надувається як кулька": в РНБО заявили про нову реальність на фронті

11:17

Усього три інгредієнти: шикарний салат "Ніжний" стане королем вашого столуВідео

11:15

Путін "накинувся" з погрозами на Україну та Європу - яка реальна ціль Кремля

11:13

Фраза "бегущая строка" має лише один переклад: як правильно її говоритиВідео

11:09

У кіно з 8 січня: вийшли офіційний трейлер і постер романтичної комедії "Випробувальний термін"

11:03

Національний відбір на Євробачення-2026: хто увійшов до шортліста конкурсантів

10:57

Може стати магнітом для грошей або сварок: коли наряджати ялинку в грудні 2026

10:52

Європа намагається переконати Китай: чи змінить Пекін курс щодо війни в Україні

Реклама
10:35

Китайський гороскоп на завтра 4 грудня: Бикам - сварки, Зміям - занепокоєння

10:28

Чиновник 10 років отримував зарплату, але на роботу не ходив: як його покарали

10:16

"Важко утримувати позиції": в ЗСУ заявили про проблеми на одному напрямку

09:49

Після Москви: зустріч Зеленського з Віткоффом і Кушнером раптово скасували в Брюсселі

09:44

Померла російська актриса Ксенія Качаліна

09:42

Олена Тополя зробила заяву про коханця на тлі розлучення з чоловіком

09:23

Чотирьох знаків зодіаку чекають переживання і занепокоєння перед Новим роком

09:18

Триває боротьба за 30-50 км територій: Рубіо назвав ключове питання війниВідео

09:02

Гороскоп Таро на завтра 2 грудня: Тельцям - великі кроки, Дівам - цілі

09:01

"Туристичний візит, а не шлях до миру": у Sky News заявили про провал місії Віткоффа в РФ

08:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 грудня (оновлюється)

08:32

Полум'яний стовп у небі: дрони знищили нафтобазу РФ в Тамбовській областіВідео

08:19

Карта Deep State онлайн за 3 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

РФ застосувала незвично-рекордну кількість "Кинджалів" за місяцьПогляд

07:51

Дочка Кіркорова опустила відому продюсерку через подарунок

07:47

Путін змусив Кушнера і Віткоффа чекати три години: деталі нічних переговорів у Москві

06:47

Йде "зовсім інший процес": у Кремлі сказали, чи буде новорічне перемир'я на фронті

06:10

Чого чекати після завершення вінйниПогляд

06:00

"Убив за п'ять місяців": Ігор Кондратюк розповів про страшну трагедію в родині

05:43

Гороскоп на завтра 4 грудня: Ракам - заздрощі, Близнюкам - переживання

Реклама
05:00

Голова піде обертом від змін: яких знаків зодіаку скоро закрутить вихор емоцій

04:17

"Сумую": Терен відверто висловився про розрив стосунків із Мандзюк

03:50

Названо знаки зодіаку, які розбагатіють у 2026 році: хто потрапив до списку

03:32

Трамп хоче "продати Україну": розкрито план США щодо війни та можливі наслідки

03:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці пінгвіна на льоду за 15 секунд

02:23

Як швидко вивести запах поту з верхнього одягу: прості домашні методи без пралки

01:33

Минуле не хоче відпускати: астрологи назвали ТОП-4 найбільш ностальгічні знаки

00:48

"Не заздрю тренеру, який змінить Костюка": легенда збірної розкрив кризу Динамо

00:08

Обговорювали кілька планів: перші заяви Кремля після завершення переговорів

02 грудня, вівторок
23:57

Спав у труні та чув містичні голоси: факти з життя Франка, про які мовчать підручники

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти