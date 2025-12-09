Рус
Чи зупинять мобілізацію після закінчення війни: експерт чітко відповів

Маріна Фурман
9 грудня 2025, 09:46
Експерт пояснює, що навіть після зупинення бойових дій, Україні буде потрібно приблизно 300–500 тисяч військових.
Що буде з мобілізацією після війни - відповідь експерта

Коротко:

  • Мобілізація триватиме навіть після закінчення бойових дій
  • Причина - необхідність забезпечити можливість ротацій

Від початку повномасштабної війни Україна живе в режимі воєнного стану та мобілізації, які діють одночасно. Навіть у разі завершення війни та встановлення миру потреба в мобілізації все одно зберігатиметься. Таку думку у коментарі ТСН висловив військовий експерт Ігор Романенко.

Він пояснює, що після зупинення ведення бойових дій, Україні буде потрібно приблизно 300–500 тисяч військових, щоб провести ротаційні заходи, адже є люди, які воюють із 2014 року.

"У них відбувається вигорання, бо вони на війні вже понад 10 років, а хтось на фронті вже майже чотири роки. Їх потрібно буде кимось замінити. Без подальшої мобілізації не обійтися", - сказав Романенко.

Експерт додав, що загравати з суспільством в подібних питаннях не варто — це може мати небезпечні наслідки.

"Так, люди хочуть зупинення ведення бойових дій, але цим ми не вирішимо остаточно проблему у вигляді Росії під боком. Сусід-агресор залишиться, і всі наявні проблеми теж. Тому це питання потребує таких серйозних рішень", — підкреслює Романенко.

Коли може закінчитись мобілізація в Україні - прогноз

Нагадаємо, колишній співробітник СБУ та військовий експерт Іван Ступак сказав, якою може стати мобілізація найближчим часом. На його думку, мобілізація продовжиться, навіть якщо інтенсивність бойових дій знизиться.

"Підрозділам треба ротації, треба навчати нові підрозділи. Цей процес буде тривати навіть за умови, що за стіл переговорів сядуть Путін, Трамп та Зеленський. Мобілізація буде тривати. До моменту, поки не буде оголошено демобілізацію", - вважає він.

Мобілізація в Україні - новини за темою

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія продовжує наступ, тому в України немає іншого вибору, як посилювати обороноздатність та зміцнювати військо. Він також закликав прискорити питання будівництва й оснащення укриттів у навчальних центрах.

Як писав Главред, в Україні набули чинності оновлені правила щодо надання відстрочки від призову для студентів. Тепер право на продовження навчання замість мобілізації залежить від форми здобуття освіти, рівня та спеціальності.

Крім того, в Україні до 3 лютого 2026 року продовжено воєнний стан та мобілізаційні заходи. Водночас із 4 грудня 2025 року набуває чинності новий порядок бронювання працівників, який суттєво змінює правила для підприємств та організацій.

Про персону: Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

