Мобілізація жінок в Україні: у ТЦК зробили важливе звернення

Будь-яке рішення щодо розширення мобілізації потребуватиме внесення змін до чинного законодавства України.

У ТЦК прокоментували мобілізацію жінок / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне:

У ТЦК оцінили можливість призову жінок

Рішення залежить лише від держави

Станом на зараз немає підстав для тотальної мобілізації жінок, оскільки таке поповнення не є критично необхідним для українських Сил оборони. Про це в коментарі Телеграфу заявив представник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Він підкреслив, що будь-які його слова можуть бути сприйняті як офіційна позиція установи, тому важливо озвучувати саме підхід територіальних центрів комплектування, а не персональні оцінки.

Істомін нагадав, що параметри мобілізаційного віку визначає законодавство, а держава вирішує, яких громадян слід залишати в цивільному секторі, а кого залучати до війська. ТЦК та СП, за його словами, не формують політику, а лише реалізують її, використовуючи повноваження, надані законом.

Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка - Главред

Тому незалежно від можливого перегляду вікових норм, система комплектування продовжить працювати у штатному режимі.

Щодо питання мобілізації жінок він уточнив: на сьогодні ставати на військовий облік зобов’язані виключно жінки медичних і фармацевтичних спеціальностей. Представник ТЦК висловив сумнів, що масовий призов жінок може суттєво посилити армію або радикально вплинути на перебіг бойових дій. Він підкреслив, що будь-які зміни у цій сфері потребують попередньої корекції законів.

"Я маю певний сумнів, що жінки - це саме те поповнення, яке конче потрібне Силам оборони і яке змінить хід війни. Відповідно, перш ніж проводити потенційну мобілізацію жінок, потрібно вносити зміни до чинного законодавства України", – зазначив Істомін.

Водночас він наголосив, що ТЦК продовжить виконувати покладені на нього державою завдання, незалежно від того, чи буде ухвалене рішення щодо можливого розширення мобілізації.

Мобілізація в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, нещодавно у "Резерв+" з'явився новий тип відстрочки. Вона надається у випадку, якщо їхній батько або мати має встановлену I чи II групу інвалідності.

Водночас також розповідалося, хто зі студентів втратить право на відстрочку. З недавнього часу право на продовження навчання замість мобілізації залежить від форми здобуття освіти, рівня та спеціальності.

Також в Україні набув чинності новий закон. Тепер чоловікам віком від 60 років і старше дозволяється проходити військову службу за контрактом на добровільних засадах.

Більше важливих новин:

Про джерело: ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

