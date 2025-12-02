Мобілізація жінок в Україні: у ТЦК зробили важливе звернення

Головне:
- У ТЦК оцінили можливість призову жінок
- Рішення залежить лише від держави
Станом на зараз немає підстав для тотальної мобілізації жінок, оскільки таке поповнення не є критично необхідним для українських Сил оборони. Про це в коментарі Телеграфу заявив представник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.
Він підкреслив, що будь-які його слова можуть бути сприйняті як офіційна позиція установи, тому важливо озвучувати саме підхід територіальних центрів комплектування, а не персональні оцінки.
Істомін нагадав, що параметри мобілізаційного віку визначає законодавство, а держава вирішує, яких громадян слід залишати в цивільному секторі, а кого залучати до війська. ТЦК та СП, за його словами, не формують політику, а лише реалізують її, використовуючи повноваження, надані законом.
Тому незалежно від можливого перегляду вікових норм, система комплектування продовжить працювати у штатному режимі.
Щодо питання мобілізації жінок він уточнив: на сьогодні ставати на військовий облік зобов’язані виключно жінки медичних і фармацевтичних спеціальностей. Представник ТЦК висловив сумнів, що масовий призов жінок може суттєво посилити армію або радикально вплинути на перебіг бойових дій. Він підкреслив, що будь-які зміни у цій сфері потребують попередньої корекції законів.
"Я маю певний сумнів, що жінки - це саме те поповнення, яке конче потрібне Силам оборони і яке змінить хід війни. Відповідно, перш ніж проводити потенційну мобілізацію жінок, потрібно вносити зміни до чинного законодавства України", – зазначив Істомін.
Водночас він наголосив, що ТЦК продовжить виконувати покладені на нього державою завдання, незалежно від того, чи буде ухвалене рішення щодо можливого розширення мобілізації.
Мобілізація в Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, нещодавно у "Резерв+" з'явився новий тип відстрочки. Вона надається у випадку, якщо їхній батько або мати має встановлену I чи II групу інвалідності.
Водночас також розповідалося, хто зі студентів втратить право на відстрочку. З недавнього часу право на продовження навчання замість мобілізації залежить від форми здобуття освіти, рівня та спеціальності.
Також в Україні набув чинності новий закон. Тепер чоловікам віком від 60 років і старше дозволяється проходити військову службу за контрактом на добровільних засадах.
Про джерело: ТЦК та СП
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.
