Яким містам України загрожує блекаут: у Раді дали тривожний прогноз

У прифронтових регіонах зараз спостерігаються серйозні проблеми, попередив Олексій Кучеренко.

З'явився прогноз загрози блекаутів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Ситуація залишається вкрай складною, особливо в Чернігівській області

Захист критичної енергетичної інфраструктури далекий від належного рівня

На думку народного депутата України Олексія Кучеренка, ситуація з відключеннями електроенергії залишається вкрай складною, особливо в Чернігівській області.

"Ситуація в Чернігові дійсно важка. Росіяни виявили вразливість в обороні, тому місто може найближчим часом опинитися в стані тривалого блекауту. Там були пошкоджені трансформатори, які виявилися незахищеними - не було ні укриттів, ні щільної протиповітряної оборони. У прифронтових регіонах зараз спостерігаються серйозні проблеми", - заявив він.

За словами Кучеренка, столицю охороняють більш ефективно, але й там ресурсів ППО недостатньо, про що свідчать наслідки останніх ворожих атак. Він підкреслив, що в умовах війни такі ризики залишаються високими.

Депутат також зазначив, що захист критичної енергетичної інфраструктури далекий від належного рівня. З 2023 року не було достатньо часу чи можливостей для повноцінного укріплення та захисту трансформаторних підстанцій.

Що стосується прогнозу щодо проходження опалювального сезону та зимового періоду загалом, Кучеренко зазначив, що давати точні оцінки зараз неможливо - ситуація може різко змінитися в будь-який момент залежно від інтенсивності можливих нових атак.

Він додав, що майбутня осінь і зима будуть напруженими і непередбачуваними, і насамперед необхідно терміново посилити захист прифронтових регіонів.

Загроз ударів по енергетиці: прогноз

Російські сили продовжують завдавати ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. У зв'язку з цим громадян попереджають про можливі відключення електроенергії. Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Віктор Андрусів, колишній радник міністра внутрішніх справ та Офісу Президента, також закликає українців заздалегідь підготуватися до ймовірних перебоїв з електропостачанням.

Нагадаємо, раніше Росія вдарила по об'єкту енергетики в Київській області. У результаті в кількох областях жорсткі проблеми зі світлом. Йдеться про Київську та Чернігівську області.

Як писав Главред, на ЧАЕС сталася надзвичайна ситуація після обстрілу РФ. Унаслідок перепадів напруги станція опинилася без електропостачання.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що відключень світла влітку, схоже, не уникнути. За його словами, є 4 фактори від яких залежить ситуація в енергосистемі України.

