РФ запустила дрони по Україні: спалахнула пожежа, почались відключення світла

Повідомляється, що поранення отримала 51-річна жінка.

Росія атакувала Україну дронами / колаж: Главрелд, фото: ДСНС

Коротко:

Росіяни атакували Чернігівську та Дніпропетровську області

В Дніпрі пошкоджена інфраструктура та приватні будинки

У Чернігові на місцях попадання виникла пожежа

У ніч на 4 жовтня країна-агресор Росія атакувала Україну дронами. Зокрема, під удар потрапили Чернігівська та Дніпропетровська області.

Удар по Дніпропетровщині

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що від ворожих ударів постраждали чотири райони області.

За його словами, на Дніпро окупанти скерували БпЛА. Пошкоджена інфраструктура.

Також російські війська здійснили ракетну атаку на Павлоград. Люди не постраждали.

"Цілив противник і по Покровській громаді Синельниківського району. Поранення отримала 51-річна жінка. Зайнялися три приватні будинки, один з яких – зруйнований. Горіла також господарська споруда. Внаслідок влучання дрону у Межівській громаді вогнем охопило гараж", - йдеться у повідомленні.

За його інформацією, над Дніпропетровщиною оборонці неба знищили 11 ворожих безпілотників.

Удар по Чернігівщині

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський заявив про обстріл Чернігова близько 3:00 години ночі.

"Ворог у черговий раз атакує місто. На місцях попадання виникла пожежа. Інформація про постраждалих відсутня", – написав він.

Крім того, моніторингові канали повідомляли, що повторні вибухи в Чернігові було чути близько 6:00 ранку.

В ДСНС заявили, що вночі російські війська завдали удару по об’єкту інфраструктури у місті Чернігові.

"Наразі рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу. Ситуація перебуває під контролем відповідних служб", - наголосили у відомстві.

Водночас, в Чернігівобленерго додали, що під час чергової дронової атаки було пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів електропостачання. Аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що росіяни тероризують цивільне населення і намагаються зірвати опалювальний сезон в Україні.

Вона зауважила, що наразі росіяни все частіше атакують газовидобувну інфраструктуру України.

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 3 жовтня у Нововодолазькій громаді Харківської області внаслідок удару російського дрона сталося масштабне займання на території одного з агропідприємств. Пожежа знищила тваринницькі приміщення, де утримувалася велика кількість свиней.

Також у ніч на 3 жовтня російська окупаційна армія здійснила масований обстріл України безпілотниками та ракетами. Вибухи прогриміли в низці міст, а саме - у Полтаві, Одесі, Дніпрі та Харківській області.

Крім того, 1 жовтня через обстріл російськими військами енергетичної інфраструктури міста Славутич на Київщині сталася надзвичайна ситуація на об’єктах ДСП "Чорнобильська АЕС".

