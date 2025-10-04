Після ударів РФ в Україні вводять графіки відключення світла: де діють обмеження

Головне:
- Внаслідок нічної атаки на Чернігівщині пошкоджені об'єкти енергетики
- В Чернігівській області ввели нові графіки відключень світла
Країна-агресорка Росія сьогодні, 4 жовтня, атакувала дронами Чернігівську область. Внаслідок цього було пошкоджено кілька важливих об'єктів електропостачання.
Як повідомили у Чернігівобленерго, аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч користувачів. Енергетики вже приступили до їх перезаживлення, але в області продовжать дію графіків відключень електроенергії.
Який графік буде діяти 4 жовтня
Чернігівська область сьогодні буде жити згідно з графіком погодинного відключення електропостачання. На 4 жовтня його ввели за принципом відключення три через три. Тобто три години світло у черги буде, а наступні три - ні.
"Робимо все можливе, щоб додаткових відключень, незважаючи на ситуацію, не було. Більше того — сподіваємось, що не в пікові години відключення будуть навіть полегшені. Ворог знову випробовує нас на міцність, та ми встоїмо! Енергетики продовжують відновлення, ви ж наберіться терпіння і подбайте про свою безпеку", - додали в Чернігівобленерго.
Що росіяни продемонстували атакою на Чернігівщину
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко прокоментував атаку на енергетичну інфраструктуру Чернігівщини, а також газову в інших регіонах України. За його словами, цей обстріл став черговим доказом того, що кремлівський диктатом Володимир Путін не хоче завершувати війну.
В той час як Україна атакувала НПЗ "Кірішинефтєоргсінтез" у Ленінградській області, що входить у ТОП-5 російських НПЗ, ворог цілився по енергетиці та людях.
"Путін не хоче завершувати війну, яка реально носить ідіотський характер, якщо оцінювати все з точки зору логіки", - йдеться у повідомленні.
Атаки РФ на Чернігівщину - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що цієї ночі російські війська завдали удару по об’єкту інфраструктури у місті Чернігові. На місцях попадання окупантів виникла пожежа.
Напередодні, 1 жовтня, стало відомо, що російські окупанти атакували об'єкт енергетики, після чого в Чернігівській області виникли серйозні перебої зі світлом.
26 вересня Росія також атакувала енергетичні обʼєкти Чернігова та області. Повідомлялося про влучання в кілька обʼєктів. Зокрема, перебої з електропостачанням зафіксували у Чернігові та Чернігівському районі.
Про джерело: Чернігівобленерго
Чернігівобленерго – це публічне акціонерне товариство, яке займається постачанням та розподілом електроенергії на території Чернігівської області. Це регіональна енергетична компанія, яка забезпечує споживачів електричною енергією, а також виконує функції з її передачі та технічного обслуговування мереж.
