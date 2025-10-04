Рус
Після ударів РФ в Україні вводять графіки відключення світла: де діють обмеження

Анна Косик
4 жовтня 2025, 09:43
319
В одній з областей України електроенергію змушені відключати аж на 3 години для кожної черги.
Після ударів РФ в Україні вводять графіки відключення світла: де діють обмеження
Як на Чернігівщині відключатимуть електроенергію / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Внаслідок нічної атаки на Чернігівщині пошкоджені об'єкти енергетики
  • В Чернігівській області ввели нові графіки відключень світла

Країна-агресорка Росія сьогодні, 4 жовтня, атакувала дронами Чернігівську область. Внаслідок цього було пошкоджено кілька важливих об'єктів електропостачання.

Як повідомили у Чернігівобленерго, аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч користувачів. Енергетики вже приступили до їх перезаживлення, але в області продовжать дію графіків відключень електроенергії.

відео дня

Який графік буде діяти 4 жовтня

Чернігівська область сьогодні буде жити згідно з графіком погодинного відключення електропостачання. На 4 жовтня його ввели за принципом відключення три через три. Тобто три години світло у черги буде, а наступні три - ні.

"Робимо все можливе, щоб додаткових відключень, незважаючи на ситуацію, не було. Більше того — сподіваємось, що не в пікові години відключення будуть навіть полегшені. Ворог знову випробовує нас на міцність, та ми встоїмо! Енергетики продовжують відновлення, ви ж наберіться терпіння і подбайте про свою безпеку", - додали в Чернігівобленерго.

Що росіяни продемонстували атакою на Чернігівщину

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко прокоментував атаку на енергетичну інфраструктуру Чернігівщини, а також газову в інших регіонах України. За його словами, цей обстріл став черговим доказом того, що кремлівський диктатом Володимир Путін не хоче завершувати війну.

В той час як Україна атакувала НПЗ "Кірішинефтєоргсінтез" у Ленінградській області, що входить у ТОП-5 російських НПЗ, ворог цілився по енергетиці та людях.

"Путін не хоче завершувати війну, яка реально носить ідіотський характер, якщо оцінювати все з точки зору логіки", - йдеться у повідомленні.

  • Удар по Україні 4 жовтня
    Удар по Україні 4 жовтня фото: ДСНС
  • Удар по Україні 4 жовтня
    Удар по Україні 4 жовтня фото: ДСНС
  • Удар по Україні 4 жовтня
    Удар по Україні 4 жовтня фото: ДСНС
  • Удар по Україні 4 жовтня
    Удар по Україні 4 жовтня фото: ДСНС
  • Удар по Україні 4 жовтня
    Удар по Україні 4 жовтня фото: ДСНС
  • Удар по Україні 4 жовтня
    Удар по Україні 4 жовтня фото: ДСНС

Атаки РФ на Чернігівщину - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що цієї ночі російські війська завдали удару по об’єкту інфраструктури у місті Чернігові. На місцях попадання окупантів виникла пожежа.

Напередодні, 1 жовтня, стало відомо, що російські окупанти атакували об'єкт енергетики, після чого в Чернігівській області виникли серйозні перебої зі світлом.

26 вересня Росія також атакувала енергетичні обʼєкти Чернігова та області. Повідомлялося про влучання в кілька обʼєктів. Зокрема, перебої з електропостачанням зафіксували у Чернігові та Чернігівському районі.

Більше новин:

Про джерело: Чернігівобленерго

Чернігівобленерго – це публічне акціонерне товариство, яке займається постачанням та розподілом електроенергії на території Чернігівської області. Це регіональна енергетична компанія, яка забезпечує споживачів електричною енергією, а також виконує функції з її передачі та технічного обслуговування мереж.

новини Чернігова Чернігівська область новини України відключення світла
