Власникам євроблях пропонують "легалізувати" авто: як діє нелегальна схема

Пільгове розмитнення "євроблях" закінчилося 11 листопада / УНІАН

Власники евроблях, які не розмитнили свої авто до 10 листопада, активно ведуться на нову схему. З її допомогою вони нібито можуть зберегти свої транспортні засоби.

11 листопада закінчився період пільгового розмитнення для машин на іноземній реєстрації. Власники євроблях, які не змогли легалізувати свої автомобілі в строк, кинулися рятувати їх альтернативними способами, пише UBR.

Зокрема, Інтернет кишить оголошеннями про купівлю-продаж документів на різні моделі машин з українською реєстрацією, які згодом планують використовувати як "оригінальні" для нерозмитненої євробляхи.

Подібні дії можуть закінчитися не тільки штрафом, а й більш тяжкими наслідками, кажуть юристи.

читайте такожВ Україні масово вилучають євробляхи: у чому причина і кому не світить розмитнення"Це відбувається шляхом створення різного роду "двійників", підробки техпаспортів і перебивання вин-кодів. Люди просто купують документи на українські автомобілі, які були розбиті в ДТП, у власників яких залишилися всі папери, і хто не проти на цьому заробити", - пояснив юрист Іван Казачук.

Реклама

Пропозиції в Інтернеті / ubr.ua

Власнику євробляхи пропонується замінити оригінальні єврономери на Українські з побитої машини, а також при щоденній експлуатації використовувати куплений ним таким чином "нерідний" техпаспорт (свідоцтво про реєстрацію).

Перебивка він-коду кузова

Щоб "паспорт" авто відповідав купленим документам від іншої машини, власники євроблях використовують і такий метод. Однак, попереджає адвокат Вадим Володарський, ці дані при зупинці поліція зараз перевіряє "як ніколи раніше", і за такого роду дії передбачена кримінальна відповідальність.

Порушнику загрожує штраф від 150 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що за нинішніми мірками складе 170 250 грн-283 750 грн.

Читайте також:

Розмитнення авто в Україні 2021: як працює онлайн-калькулятор

В Україні масово вилучають євробляхи: у чому причина і кому не світить розмитнення