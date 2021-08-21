В Україні масово вилучають євробляхи: у чому причина і кому не світить розмитнення

В Україні конфісковують авто на іноземній реєстрації / УНІАН

В Україні масово конфісковують автомобілі на іноземної реєстрації. Розмитнення євроблях не проводиться, якщо щодо нього є постанова суду про конфіскацію.

Як розповівши у Державній митній службі, постанова про конфіскацію "євробляхи", що набрала законної сили, позбавляє власника такого транспортного засобу (ТЗ) права, щоб розмитнити його. Більш того, сама машина підлягає вилученню виконавчою службою.

Як уникнути конфіскації евробляхи

Відзначається, щоб ризик вилучення "євробляхи" не був для власника несподіванкою, в службі радять перевірити наявність автомобіля в судових реєстрах на предмет рішень про конфіскацію перед тим, як здійснити митне оформлення.

Крім того, митники при вирішенні формальностей та виявлення факту перебування "євробляхи" (щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію) на території митного поста зобов'язані проінформувати виконавчу службу. Та, в свою чергу, уповноважена здійснити вилучення ТЗ в межах виконавчого провадження.

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Нагадаємо, Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроект № 4644-д, яким внесла зміни до Митного кодексу. Закон знижує штраф за незаконне перебування авто в Україні з 170 тисяч гривень до 8,5 тисячі гривень. Після сплати штрафу можна або вивезти авто за кордон, або РОЗМИТНИТИ його в Україні

Додамо, уряд анонсував розмитнення авто в Україні за допомогою діі.

Також 18 лютого, біля Верховної Ради пройшла масова акція власників авто на іноземній реєстрації АвтоЕвроСила. Протестувальники вийшли через запланований на голосування нардепами законопроект про спрощене розмитнення автомобілів.